Vanwege een lage bloeddruk val ik met enige regelmaat flauw. Nooit eerder gebeurde dit echter op de pont bij een kade vol wachtende mensen. Een jonge vrouw knielt naast me en voelt mijn pols. Ze praat zachtjes tegen me en legt uit dat de ambulance er aankomt en dat ik het goed doe. Ik ben haar eeuwig dankbaar en wil iets aardigs zeggen, maar ik krijg de woorden niet bij elkaar. „Ben je dokter?” kan ik uitbrengen. „Nee”, zegt ze, „ik ben psycholoog”. „Oh, maar dat is ook heel fijn”, mompel ik.

Had ik maar gewoon haar naam gevraagd, dan kon ik haar nu bedanken.

