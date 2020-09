Adoptiezaak tegen Nederlandse staat blijkt verjaard

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag geen oordeel geveld over de adoptie van Dilani Butink. Zij had de Nederlandse staat gedaagd omdat die volgens haar te weinig zou hebben gedaan tegen misstanden rondom haar adoptie vanuit Sri Lanka. Maar omdat die in 1992 plaatsvond, is de zaak juridisch verjaard.

Veel geadopteerden blijken papieren te hebben waar geen letter van waar is. Als Amanda Janssen (33) in de spiegel kijkt, weet ze niet wie ze ziet.

Butinks zaak trok veel media-aandacht omdat ze vorig jaar de eerste was in Nederland die de overheid nalatigheid verweet met betrekking tot een adoptie. De rechtbank zegt in het vonnis te hebben overwogen voor Butink een uitzondering te maken op de verjaringstermijn, maar daar was de zaak niet uitzonderlijk genoeg voor. „Een bittere pil”, zei de rechter woensdag op zitting.

Toen ze in 2009 haar geboorteland bezocht, ontdekte Butink dat haar geboortepapieren waren vervalst. Dat was volgens haar gebeurd met medeweten van bemiddelingsorganisatie Stichting Kind en Toekomst, die haar adoptieouders begeleidde. Zij reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kind te adopteren. Aanvankelijk was dat een ander meisje. Toen dat na enkele dagen werd teruggetrokken uit de adoptieprocedure, regelde een tussenpersoon binnen opnieuw enkele dagen dat Butink kon worden geadopteerd. Zij was toen pas een paar dagen oud.

Het kwam begin jaren 90 geregeld voor dat kinderen in Sri Lanka bij hun ouders werden weggehaald, ook als ze niet waren opgegeven voor adoptie. Volgens advocaat Lisa-Marie Komp wist de Nederlandse overheid dat. De Haagse rechtbank schrijft woensdag niet vast te kunnen stellen dat dat ook in het geval van Butink is gebeurd. „De rechtbank kan op basis van de beschikbare informatie niet vaststellen of de adoptiepapieren ondeugdelijk zijn en of zij het slachtoffer is van illegale adoptiepraktijken.”