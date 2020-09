Zoete film over taarten bakkend vriendinnenclubje

Het past bij een drama over een patisserie, maar veel plotwendingen in Love Sarah zijn wat zoet. De film begint nochtans bruut: het titelpersonage komt om het leven, op weg naar de bakkerij die ze met haar beste vriendin zou beginnen.

Haar dood blijkt de aanleiding voor drie vrouwen om de handen ineen te slaan: Sarahs rouwende dochter Clarissa, haar nukkige, excentrieke moeder Mimi en haar beste vriendin Isabella. Die laatste zit met de handen in het haar omdat ze geen chef meer heeft voor de patisserie. Het drietal besluit gezamenlijk om Sarahs droom waar te maken en alsnog gebak te verkopen.

Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar problemen worden in Love Sarah snel opgelost. Tijdens de zoektocht naar een chef komt Sarahs ex binnenwaaien, een sterrenkok die een carrièreswitch nodig heeft. Al heeft hij ook andere motieven. De torenhoge huren in Londen komen ter sprake, maar leveren uiteindelijk geen echt drama op. Het initiële gebrek aan klanten wordt snel opgelost met een ode aan de diversiteit in de Engelse hoofdstad. Zelfs een vaderschapskwestie kan niet echt roet in het eten strooien. De film heeft een opbeurende girl power-toon, maar gaat ook wat ambigu om met Isabella’s faalangst. Het levert een wat fletse film op, ondanks de talloze shots van smakelijk uitziende sterrenpatisserie en internationale delicatessen.

Drama Love Sarah Regie: Eliza Schroeder. Met: Celia Imrie, Shannon Tarbet, Rupert Penry-Jones, Shelley Conn, Bill Paterson. In: 37 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven