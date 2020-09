Zhong Shanshan is in één klap de op twee na rijkste Chinees

De rijkste mannen van China hebben nieuw gezelschap van een ondernemer die ooit schildpadproducten verkocht. Zhong Shanshan werd maandag in één klap de op twee na rijkste man van China door de beursgang van zijn flessenwaterbedrijf Nongfu Spring. Met een geschat vermogen van 51 miljard dollar is Zhong nu bijna even rijk als topman Ma Huateng van internetbedrijf Tencent en oprichter Jack Ma van webwinkel Alibaba.

De beursgang van Nongfu Spring, dinsdag in Hongkong, was de populairste in de afgelopen tien jaar, aldus persbureau Bloomberg. De inschrijving voor Zhongs bedrijf, de grootste fabrikant van bronwater in China, was ruim 1.100 maal overtekend. Het aandeel had een richtprijs van 21,50 Hongkong dollar (2,35 euro) maar sloot dinsdagmiddag lokale tijd al op 33,10 HKD.

Daarmee is het aandeel dat Zhong behoudt in Nongfu Spring (84 procent) 40 miljard Amerikaanse dollar (34 miljard euro) waard. Zhongs andere bedrijven, met name farmaceutisch bedrijf Beijing Wantai dat eerder dit jaar in Shanghai naar de beurs ging, zijn goed voor ruim 10 miljard dollar. Zhongs vermogen werd begin dit jaar nog geschat op bijna 7 miljard dollar.

Traditionele Chinese medicijnen

Ondernemer Zhong, geboren in 1954, trad zelden in de openbaarheid sinds hij in de jaren negentig zijn eerste zakelijke succes boekte. Zijn toenmalige bedrijf YST fabriceerde Chinese traditionele medicijnen. Een investeerder schreef jaren geleden dat Zhong al jong begon te werken, onder meer als stukadoor, journalist en paddestoelenkweker.

Financieel succes boekte Zhong pas als handelaar in traditionele geneeskunde. Hij verdiende sinds 1993 veel aan een voedingssupplement met als ingrediënt de Chinese drieklauw, de schildpad waar ook schildpadsoep van wordt gemaakt. Drie jaar later maakte Zhong de overstap naar flessenwater – volgens staatsmedium China Daily omdat Zhong een waterbron vlak bij zijn huis aanboorde, volgens de Financial Times omdat zijn schildpadproducten in opspraak raakten.

Volgens de documentatie die Nongfu Spring vanwege de beursgang uitgaf, bedroeg de omzet in 2019 23,6 miljard HKD (2,6 miljard euro). Daarmee is het bedrijf negenmaal zo groot als het Belgische Spadel, met Spa marktleider in de Benelux. Nongfu Spring maakt ook frisdrank zoals ijsthee en vruchtensap. Beijing Wantai Biological Pharmacy ging in april naar de beurs, eveneens met groot succes. Het produceert diagnostische tests voor infectieziekten, waaronder Covid-19. Sinds de beursgang, ruim vier maanden geleden, is de koers vervijftienvoudigd.

Chinese beurzen dit jaar in trek

De beurzen van Shanghai en van Hongkong zijn in trek bij investeerders, mede door spanningen tussen de VS en China. Zo wil de Amerikaanse president Trump dat Chinese bedrijven die een Amerikaanse beursnotering wensen, sneller aan de regels voor beurstoezicht voldoen.

Volgens Bloomberg werd er in China en Hongkong sinds begin dit jaar bijna 60 miljard dollar opgehaald met beursgangen. De opvallendste beursgang van dit jaar moet echter nog plaatsvinden. Twee weken geleden diende Alibaba-oprichter Jack Ma een aanvraag in voor een beursgang aan beide beurzen voor zijn betaalbedrijf Ant Group. Het zou volgens de Financial Times mikken op een opbrengst van zo’n 30 miljard dollar. Dat is zelfs meer dan het recordbedrag van 25 miljard dollar dat de Saoedische oliegigant Saudi Aramco in december vorig jaar ophaalde bij zijn beursgang.

