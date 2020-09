Zeg me wie je vijand is, en ik zeg wie jij bent

De krant had een wreed stuk voor coronasceptici: achteraf blijken Viruswaarheid en andere clubjes mede een podium te hebben gekregen dankzij een gesubsidieerde Amsterdamse televisiezender. Heb je maanden het coronaprotest met je zelfgemaakte bord bijgewoond (‘Dictatuur’), blijkt de deep state jouw verzet geholpen te hebben. Wéér bedrogen door de hoge heren.

Nu is steun aan tegengeluid hier een oude gewoonte. Opponenten van het associatieverdrag met Oekraïne, waarmee Thierry Baudet bekend werd, kregen tonnen subsidie voor hun referendumcampagne in 2016. Net als jaren eerder de vredesbeweging, de vakbeweging en honderden andere groepen. Het past bij een land van minderheden met een representatieve democratie: gun nieuwe stemmen een kans (en kapsel ze zo in).

Daarom waren de reacties op D66-leider Sigrid Kaag, zondag in Buitenhof, best interessant. Kaag verwierp samenwerking met PVV en FVD, en kreeg uit die partijen de kritiek dat dit ondemocratisch is. Nu was het me nooit opgevallen dat ze in die kringen verlangen naar regeren met D66, maar je hebt ook het principiële punt: staat het uitsluiten van andere partijen niet haaks op ons stelsel?

Een Brit zou zeggen: up to a point. De CPN kreeg in 1946 10 procent van de stemmen maar werd door de anderen geweerd. De VVD werd pas volkspartij nadat ze eind jaren vijftig de PvdA uitsloot. De PvdA weigerde in 1972 met D66 en PPR elk compromis: zo ontstond het kabinet- Den Uyl. Uitsluiten is dus incasseren: electoraal succes begint altijd bij het benoemen van een vijand. Een trucje.

Deskundigen zoals de Amsterdamse politicoloog Tom van der Meer zeggen daarom dat het beter zou zijn als partijen van tevoren aangeven met wie ze wél willen samenwerken, bijvoorbeeld via een stembusakkoord. De kans is groot dat PvdA en GroenLinks dat eind dit jaar doen, en dan volgen mogelijk anderen (PVV en FVD?). Je krijgt dan vroegtijdige blokvorming, en de formatie wordt dan vermoedelijk nog moeilijker dan ze de laatste keer al was.

Het lastige is ook dat dit soort formules uitgaat van een erg magere interpretatie van verkiezingen. Stemmen is niet alleen de politicus en partij van je voorkeur aankruisen. Stemmen is ook een legitimatie van de democratie zelf: de erkenning dat de stem van anderen net zoveel voorstelt.

Dan is samenwerking met anderen vooraf uitsluiten niet logisch. Niemand is verplicht het met anderen eens te worden, maar de poging al bij voorbaat opgeven is uit democratisch oogpunt best armoedig. In een democratie verdient elke kiezer een waardige behandeling – niet alleen de kiezer met de juiste mening.

