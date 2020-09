Wesley Koolhof bereikt dubbelspelfinale

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft zich met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic verzekerd van een plek in de finale van de US Open. Koolhof en Mektic waren met 7-6 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

De 31-jarige Koolhof, samen met Mektic als achtste geplaatst, stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Zijn beste resultaat op het hoogste podium was een plek in de kwartfinales; in 2019 haalde hij samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell de laatste acht op Wimbledon. Koolhof stond wel drie keer in de finale van een masterstoernooi.

„Om hier te winnen van het beste team van dit moment en de winnaars van de Australian Open is geweldig”, zei Koolhof na zijn primeur. „Het was een hoog niveau van beide kanten. Het was hier best interessant om te zien wat iedereen had gedaan tijdens de coronapauze. Wij hebben beiden hard door getraind. Het bereiken van de finale voelt als een soort van droom die uitkomt. Maar dit willen we donderdag in de finale herhalen.”

Koolhof en Mektic maakten het bij 5-4 af op het tweede wedstrijdpunt op de service van Koolhof. In de eerste set kwam het Nederland-Kroatische duo terug van een break achterstand.

Rojer loopt finale mis

Het is de Nederlander Jean-Julien Rojer niet gelukt om zich in navolging Wesley Koolhof te plaatsen voor de finale. Rojer (39) verloor samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in twee sets van de Kroaat Mate Pavic en Bruno Soares uit Brazilië: 4-6 5-7. Rojer en Tecau lieten in de tweede set een voorsprong van 5-3 glippen. Ze misten een setpunt op de service van Rojer.

Drie jaar geleden was het duo Rojer/Tecau nog de beste op de US Open. Dat is de laatste grandslamzege van een Nederlandse tennisser.

De finale tussen Koolhof/Mektic en Pavic/Soares wordt donderdag gespeeld.

