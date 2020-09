Wat moet Microsoft met een tiktokkende tijdbom?

Bij ons thuis noemen we het de TikTok-stuip. Aan tafel, in de tuin of in de auto: uit het niets begint het jonge lijf te bewegen. Voornaamste kenmerken zijn wapperende handen en ledematen die bestuurd worden door een onzichtbare marionettenspeler. Na vijftien seconden – zo lang duren veel dansvideo’s op TikTok – is het meestal over.

Niet alleen tieners, ook de Amerikaanse president Donald Trump is bezeten door de Chinese socialmedia-app. TikTok (700 miljoen gebruikers) moet een Amerikaanse eigenaar krijgen. Anders gaat de app in de ban in de VS.

Trump zegt dat de Chinese overheid toegang heeft tot data van Amerikaanse gebruikers. TikTok ontkent, natuurlijk. Maar een verbod van China’s internationale ‘hit-app’ ligt voor de hand: Twitter, Facebook en YouTube zijn verboden in China. Nu zijn ook de Amerikaanse app stores politiek doelwit.

TikTok-eigenaar Bytedance probeerde zijn imago op te poetsen door een topman in te huren uit de stal van Disney. Amerikaanser dan Mickey Mouse wordt het niet, toch piepte de topman er meteen tussenuit.

Een van de drijvende krachten achter de TikTok-ban is Facebook. Oprichter Mark Zuckerberg waarschuwde vorig jaar in een strategische speech dat Chinese censuur in populaire apps (lees: TikTok) de Amerikaanse waarden bedreigt. Zuckerberg presenteert zichzelf als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en wil niet snel ingrijpen in nepnieuws en hoaxes die Facebook vervuilen. In werkelijkheid kunnen Facebooks filters het politieke mijnenveld niet aan.

In 2016 overwoog Facebook TikTok’s voorganger Musical.ly te kopen. Toen kwam Facebook er nog mee weg om opkomende concurrenten op te slokken, zoals het ook WhatsApp en Instagram overnam. TikTok heeft alles wat Facebook begeert: een jonge, actieve doelgroep die vrolijke video’s krijgt voorgeschoteld door adequate algoritmes. TikTok is popcultuur, het perfecte antwoord op YouTube.

Een overname van het Amerikaanse TikTok-deel door Facebook is ondenkbaar. Er zijn wel gegadigden als Microsoft, Oracle en Walmart. Het aandeel van Amerikaanse, Australische, Canadese en Nieuw-Zeelandse TikTok-gebruikers zou 20 tot 30 miljard dollar waard zijn. Een koopje.

Er had al een deal gesloten kunnen worden, ware het niet dat de Chinese overheid er een stokje voor steekt: TikToks algoritmes voor persoonlijke aanbevelingen, de kroonjuwelen van de app, mogen niet zomaar geëxporteerd worden.

De doelgroep van beïnvloedbare tieners is commercieel aantrekkelijk. Maar waarom zou Microsoft zijn vingers daaraan branden? Dat bedrijf wist zich juist succesvol te distantiëren van controversiële delen van de techsector. Aan LinkedIn – het aangeharkte netwerk voor professionals dat Microsoft in 2016 kocht – kun je je geen buil vallen.

TikTok is andere koek. Deze app wordt ervan verdacht illegaal data te verzamelen van minderjarigen, is jachtgebied voor pedofielen en heeft een twijfelachtige reputatie op het gebied van censuur. In dit explosieve klimaat is dit Chinese koopje een tiktokkende tijdbom die uit het niets kan afgaan.

