Waar zijn de Wit-Russen die op klaarlichte dag verdwijnen?

Waar is oppositieactivist Maria Kolesnikova, die maandag op klaarlichte dag in Minsk in een busje werd gewerkt en van wie sindsdien niets is vernomen? En waar zijn de tientallen andere Wit-Russen die sinds het begin van de antiregeringsprotesten zijn verdwenen?

De 28-jarige Nikita Krivtsov uit het stadje Zjodino werd, na een tiendaagse zoekactie, onlangs gevonden: zijn levenloze lichaam hing aan een boom in Minsk. Een verklaring van de politie dat er sporen van geweld waren gevonden, werd later ingetrokken, schreef de in Letland gevestigde nieuwssite Meduza. Zijn vrouw, die hem dagenlang had gezocht in ziekenhuizen en gevangenissen, zei tegen journalisten niet te weten of hij had deelgenomen aan demonstraties. Maar algauw dook een filmpje op waarin te zien is dat Krivtsov, een getatoeëerde voetbalfan, politieagenten uitdaagt met de door het regime verboden wit-rood-witte vlag.

Wat er precies is gebeurd met Krivtsov, is onduidelijk. Maar dat hij werd gevonden, is mede te danken aan de Wit-Russische hulporganisatie Angel, die verdwenen personen opspoort. Sinds het begin van de demonstraties worden de vrijwilligers van Angel overspoeld met meldingen van verdwijningen.

Tussen de tientallen gezichten van vermiste Wit-Russen op de website van de organisatie prijkt sinds maandag ook dat van de 49-jarige Gennadi Davydovski uit Sloetsk. Hij verdween bij het boodschappen doen, een dag nadat hij stakende mijnwerkers had toegesproken. Volgens de (in Wit-Rusland verboden) nieuwssite Chartia 97 werden half augustus 91 personen vermist.

Anonieme overvalteams

Niet alleen de vermissingen leiden tot grote onrust in het land. Sinds de demonstraties vorige maand begonnen, worden sociale media overspoeld met foto’s en filmpjes van demonstranten en toevallige passanten, die hardhandig in elkaar worden geslagen en afgevoerd door gemaskerde agenten.

Af en toe worden deelnemers aan demonstraties de volgende dag of enkele dagen later ingerekend, soms met inzet van een anoniem overvalteam. Dat zou maandag ook Maria Kolesnikova zijn overkomen, al ontkent de regering alle betrokkenheid.

Volgens de officiële regeringsverklaring zou zij dinsdagochtend hebben geprobeerd de grens naar Oekraïne over te steken. Oekraïense media berichtten dinsdag echter dat Kolesnikova haar paspoort aan de grens had verscheurd om uitzetting naar Oekraïne te voorkomen. Daarna zou zij door Wit-Russische beambten zijn aangehouden. Onvrijwillige uitzetting is geen ongebruikelijke manier om van prominente oppositieleden af te komen. Eerder werd oppositielid Olga Kovalkova naar Polen uitgezet.

Minder bekende Wit-Russen wacht een wrede ontvangst in gevangenissen. Zoals de beruchte Okrestina- gevangenis in Minsk, waar arrestanten in smerige omstandigheden op elkaar worden gepakt, mishandeld, vernederd en bedreigd met verkrachting. „Het was afschuwelijk, niet wat ik zag – maar wat ik hoorde”, zo vertelde de gearresteerde Artjom Vazjenkov onlangs aan nieuwssite RFE/RL. „’s Nachts hoorden we mensen door het raam gillen en krijsen.” Een gezin dat werd gearresteerd – de 16-jarige zoon op straat en zijn ouders toen zij hem gingen zoeken – omschreef hun detentie-ervaring in een reportage van Al Jazeera als „erger dan een horrorfilm”. Op sociale media circuleren naast lijsten van vermisten, foto’s van bloeduitstortingen, kneuzingen en botbreuken.

Wit-Russische en internationale mensenrechtenorganisaties slaan alarm over de situatie. „Gevangenen werden onderworpen aan marteling, wrede en onmenselijke behandelingen, zowel tijdens arrestaties als in hechtenis”, zei Valentin Stefanovitsj van Vjasna, een mensenrechtenorganisatie bij een bijeenkomst, afgelopen vrijdag, van de VN-Veiligheidsraad. De speciale VN-rapporteurs voor Wit-Rusland, Anaïs Marin, en voor marteling, Nils Melzer, riepen de Wit-Russische autoriteiten vorige week op de daders ter verantwoording te roepen.

Hoewel de Wit-Russische politie- en veiligheidsdiensten bekendstaan om hun gewelddadige optreden, zijn zelfs Wit-Russische experts geschrokken van het geweld. „Tot 9 augustus dachten we niet dat dergelijke folteringen in Wit-Rusland mogelijk zouden zijn, zulke opzettelijke wreedheden tegen mensen die worden aangehouden tijdens vreedzame protesten”, vertelt Sergej Oestinov via chatdienst Telegram.

Oestinov is jurist en oprichter van Mensenrechtenverdedigers tegen Marteling, een organisatie die strijdt tegen martelpraktijken en slachtoffers daarvan juridische bijstand verleent. De organisatie werd opgericht in 200, na de vorige presidentsverkiezingen, toen burgers bij demonstraties eveneens op grote schaal werden gearresteerd en gemarteld. Inmiddels is een internationaal comité in het leven geroepen, dat bewijs van politiegeweld verzamelt.

Beestachtigheden

Oestinov: „Eerder zagen we ook mensen die werden geslagen met wapenstokken bij hun arrestatie en in politiewagens, maar niet zo hard en niet zo wreed.” Hij spreekt van „beestachtigheden”. Volgens de jurist zijn sinds begin vorige maand al zo’n 10.000 burgers opgepakt en weer vrijgelaten. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er momenteel vastzitten, omdat er iedere dag opnieuw mensen worden opgepakt.

Martelpraktijken zijn niet nieuw in het Oost-Europese land, maar vonden eerder voornamelijk in het geheim plaats om bekentenissen los te krijgen.

Maar nu „worden mensen gemarteld om hun politieke opvattingen. Medewerkers van [de oproerpolitie] OMON en andere politieafdelingen genieten zichtbaar van hun macht”, vertelt Oestinov. „Ze slaan mensen bewusteloos, dwingen hen te kruipen en ‘Ik hou van de OMON’ te roepen.” Medische hulp wordt volgens Oestinov vrijwel alleen geboden wanneer agenten bang zijn dat de arrestant overlijdt. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty en Human Rights Watch bevestigen de verhalen.

In plaats van de gang van zaken te veroordelen negeert het regime de berichten. „Verklaringen van slachtoffers leiden niet tot strafzaken”, zegt Oestinov. „Wel zijn de autoriteiten al zo’n honderd zaken begonnen tegen demonstranten, Wie aangifte doet, krijgt net zo hard een zaak terug wegens ‘deelname aan ongeregeldheden’.”