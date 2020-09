VWS zet maaltijdbezorgers onder druk om corona-app

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een beroep gedaan op de Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers (NLVVM) om bezorgers te vragen de corona-app te installeren. Dat is tegen toezeggingen aan de Tweede Kamer in. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) had de Kamer juist geschreven dat werkgevers een dergelijk verzoek nooit mogen doen.

„Ik zou jullie willen vragen… om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen”, aldus een e-mail van het ministerie aan de NLVVM. Daarin legt de ‘manager partnerships coronavirus app’ uit dat het haar taak is om allerlei organisaties bij de introductie van de CoronaMelder te betrekken. „Met als doel dat straks zoveel mogelijk Nederlanders de app gedownload hebben.”

Een woordvoerder van het ministerie erkent dat maaltijdbezorgers hier niet om gevraagd zouden moeten worden. „Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen. Ook kijken we hoe dit is verwoord in e-mails aan andere organisaties met een groot bereik. Denk aan ziekenhuizen, scholen, sportbonden, brancheverenigingen en het openbaar vervoer”, aldus de woordvoerder.

Naar verwachting kan de CoronaMelder over enkele weken landelijk worden ingevoerd. De app geeft een waarschuwing aan mensen die een kwartier of langer in de nabijheid verbleven van een persoon bij wie later corona is vastgesteld.

Tweede Kamerleden zijn bezorgd dat burgers druk ervaren om de applicatie op hun telefoon te installeren. Kees Verhoeven van D66 is dan ook kritisch op de e-mail van het ministerie aan de vereniging van maaltijdbezorgers. „Dit is het oprekken van het grijze gebied ten koste van echte vrijwilligheid. De overheid drukt op de branche, de branche op het bedrijf, het bedrijf op het personeel. Zo’n branche of bedrijf wil graag weer een opdracht van het ministerie”, zegt Verhoeven.

Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is milder. „Het zijn geen schandalige teksten, maar het is niet hoe ik in het debat dacht dat het ministerie hier invulling aan zou geven. Het is prima dat de overheid reclame maakt voor de app, zolang de keuze maar bij de burger ligt”, zegt Buitenweg.

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat nooit dwang mag worden uitgeoefend. „Het kan heel lastig zijn ‘nee’ te zeggen tegen zo’n verzoek van je werkgever. Je kan bijvoorbeeld denken dat je anders je baan kwijtraakt”, aldus een woordvoerder van de privacywaakhond.

Volgens voorzitter Tom Filippini van de NLVVM heeft de NLVVM het ministerie geantwoord dat de aangesloten ketens hun franchisenemers hooguit kunnen verzoeken om de corona-app onder de aandacht te brengen bij hun personeel.

