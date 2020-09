Vrouwen trekken beschuldigingen in van aanranding door oud-president Costa Rica

Twee vrouwen die de Costa Ricaanse oud-president en Nobelprijswinnaar Óscar Arias vorig jaar beschuldigden van aanranding, hebben hun aanklachten laten vallen. Dat meldt persbureau AP dinsdag. Voormalig missverkiezingswinnaar Yasmín Morales en psychiater en activist Alexandra Arce. Het strafrechtelijke proces tegen de president wordt hiermee vermoedelijk gestaakt.

De vrouwen traden in februari 2019 vlak na elkaar naar buiten met hun beschuldigingen tegen Arias. Arce zou in 2014 zijn betast tijdens door Arias tijdens een bezoek aan diens huis. De 79-jarige oud-president greep naar haar borsten en stak een hand onder haar rok, volgens haar. Morales stelde een jaar later te zijn aangerand. Waarom de twee vrouwen hun aanklachten hebben ingetrokken, is onduidelijk.

Ook drie andere vrouwen beschuldigden de oud-president afgelopen jaar van seksueel wangedrag. Twee van hen zouden zijn betast in de periode rond het eerste presidentschap van Arias. Een derde vrouw zei in 2014 te zijn aangerand. Of deze vrouwen ook aangifte deden, is onduidelijk. Arias was van 1986 tot 1990 president van Costa Rica en bekleedde de functie opnieuw van 2006 tot 2010. In 1987 won hij de Nobelprijs voor de Vrede voor inspanningen om vrede in Midden-Amerika te bewerkstelligen. Hij wees de aantijgingen van seksueel wangedrag altijd van de hand.