VN en Nederland, bescherm ziekenhuis Nobelprijswinnaar Congo

Gynaecoloog Denis Mukwege ontving in 2014 de Sacharovprijs en twee jaar geleden nog de Nobelprijs voor de Vrede. Meer dan terecht lijkt ons, want onder de moeilijkste omstandigheden runt hij een kliniek in de rimboe van Congo, waar hij honderden vrouwen en kinderen die verkracht en anderszins afschuwelijk mishandeld zijn ‘repareert’.

Patrick C. Cammaert , generaal-majoor b.d. mariniers, leider diverse vredesmissies VN Ko Colijn is verbonden aan Instituut Clingendael.

Zijn kliniek in Panzi stond onder bescherming van vredessoldaten van de Verenigde Naties, maar die zijn vanwege corona, geldgebrek en andere capaciteitstekorten nu vertrokken, waardoor verkrachting als oorlogswapen in de hel van Oost-Congo, waar strijdende bendes en interventie door buitenlandse legers schering en inslag zijn, nu weer vrij spel heeft. De VN-missie, Monusco, opereert nu niet langer op de compound maar erbuiten, patiënten en ziekenhuis lopen gevaar.

Bedreigd man

Dokter Mukwege is ook zelf een bedreigd man, want hij wijst daders aan. Ontsnapt aan een aanslag keerde hij, op aandrang van zijn patiënten die geld bij elkaar schraapten, na een vlucht naar Europa terug naar zijn ziekenhuis.

Nederland heeft als een van de weinige landen ter wereld de bevordering van de internationale rechtsorde met gouden letters als opdracht in de Grondwet geschreven. Het rust sinds de ongelukkige Srebrenica-missie geen solomissies meer uit naar verre streken om er rust en veiligheid te brengen. Maar de top van de landmacht verzekerde een paar jaar geleden dat bescherming van een ziekenhuis in Panzi operationeel doenlijk was.

Weinig heil, doodlopende straat, vinden specialisten, politieke risico’s en rules of engagement staan in de weg. Als een solomissie van commando’s geen optie is, dan resteren geld of politieke wil om een Nederlandse ambitie waar te maken.

De beste route naar Mukweges beveiliging is in onze ogen het opvoeren van internationale druk op de Verenigde Naties om Monusco dit te laten doen.

Dat kan financieel door Nederlands geld, maar het zou ook best snel op de grond kunnen, want er zijn VN-eenheden in de buurt en de VN-gezant voor Congo kan in de rules of engagement de kliniek in Panzi en de geneesheer-directeur (Mukwege dus) aanmerken als ‘designated personnel and object’.

Aan de diplomaten van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat de P5 ofwel de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en waarom Rusland en China ook niet) dit zou moeten steunen. De afdeling vredesoperaties van de VN zou die druk nauwelijks kunnen weerstaan.

Nederlandse rol

Oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Tweede Kamerlid Liliane Ploumen (PvdA) heeft vragen gesteld aan Blok, die een Nederlandse rol suggereren. Die zijn breed ondertekend, dus een parlementair draagvlak lijkt aanwezig.

Na de weinig zichtbare missies die op Srebrenica volgden, wordt het trouwens wel tijd om op het vlak van goede doelen noodzakelijke en aansprekende ambities te verwezenlijken. Juist voor een klein land dat in het huidige geopolitieke spel niet zoveel te zoeken (en te verliezen) heeft. Mukwege heeft van Nederland gevraagd om het voortouw te nemen.

En passant zou een Nederlands initiatief ook goed voor het imago van de VN zijn, de wereldorganisatie die het in tijden van great power competition en Amerikaanse sancties tegen het Strafhof in Den Haag toch al zwaar te verduren heeft.

Het is ook een signaal aan de Europese Unie die wanhopig zoekt naar een visitekaartje in haar buitenlandse politiek. Wie kan hier nu tegen zijn?