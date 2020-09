‘Vertrokken Haagse ambtenaar dreigde met ‘niet bevorderlijke’ informatie bij rechtszaak’

De Haagse ambtenaar Henk Harms, die weg moest bij de gemeente na „niet transparant” gedrag bij een grootschalig bouwproject, heeft in een brief aan de gemeente nadrukkelijk afgeraden een rechtszaak tegen hem te beginnen. Bij een eventuele rechtszaak zou de ontslagen ambtenaar informatie onthullen die „niet bevorderlijk” voor de gemeente zou zijn. Dat blijkt uit documenten in handen van Omroep West.

In november vorig jaar publiceerde NRC dat er een onderzoek naar Harms liep. De ambtenaar, verantwoordelijk voor vastgoedprojecten van de gemeente bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), had bouwbedrijf VolkerWessels mogelijk bevoordeeld bij de bouw van onderwijs- en cultuurcomplex Amare aan het Spuiplein. Daarnaast had hij gebruik gemaakt van skybox-kaartjes van het bouwbedrijf bij wedstrijden van Feyenoord zonder dat aan de gemeente te melden.

Lees ook: Topambtenaar Den Haag vertrekt na integriteitsonderzoek

Uit het integriteitsonderzoek dat de gemeente liet uitvoeren, bleek dat Harms niet transparant had gehandeld. Hij vertrok vervolgens bij de gemeente. In een brief aan de raad schreef toenmalig burgemeester Johan Remkes dat de ambtenaar „op meerdere vlakken niet transparant heeft gehandeld.”

Briefwisseling voorafgaand aan ontslag

Voordat Remkes dit meldde aan de raad, had Harms een briefwisseling gehad met gemeentesecretaris Ilma Merx. Zij liet de ambtenaar weten dat uit het onderzoek was gebleken dat hij tekort was geschoten. Volgens Merx zou er „voldoende grond” zijn de ambtenaar te ontslaan. Een deel van de briefwisseling is in handen gekomen van Omroep West, ondanks dat het college van bestuur de documenten niet wilde vrijgeven.

In zijn verweer schrijft Harms aan Merx, de hoogste ambtenaar binnen gemeente Den Haag, dat het niet verstandig zou zijn om de kwestie te laten uitdraaien op een rechtszaak. „Met mijn kennis en wetenschap over het project Spuikwartier en de wijze waarop de gemeente en haar bestuurders in dat project door omstandigheden gedwongen zijn om te werken, lijkt mij een procedure ook niet in het belang van de gemeente, indien ik mij tegen een ontslag moet verdedigen. Kortom: een procedure is voor niemand bevorderlijk.”, schrijft Harms.

Uiteindelijk komt Harms tot een schikking met de gemeente Den Haag. Raadslid Ralf Sluijs van de partij Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse raad, wil de onderste steen naar boven halen over de briefwisseling en de informatie die mogelijk wordt achterhouden. „Wat voor informatie mag niet naar buiten komen? Was dat dan de reden waarom het allemaal minnelijk moest worden geregeld? Welke doofpot wordt er dichtgehouden door de topambtenaar zwijggeld mee te geven en daarmee zeker te stellen dat hij niet gaat praten over hoe de dienst DSO, blijkbaar gedwongen, geweest is om te werken de afgelopen jaren”, zegt hij volgens Omroep West.