Tbs met dwangverpleging voor brandstichting in pand CBR

Een 39-jarige man is dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor brandstichting in een pand van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat gebeurde in januari dit jaar. Door de brand kon het gebouw in Rijswijk een half jaar niet gebruikt worden waardoor veel examens moesten worden uitgesteld.

De man liep begin dit jaar het pand van het CBR binnen met benzine, waarmee hij vervolgens brand stichtte. Hij was negen keer gezakt voor zijn rijbewijsexamen en wilde aandacht voor zijn situatie vragen. Bij de straf woog de rechter mee dat er veel materiële schade aan het gebouw was en door rookontwikkeling aanwezigen gewond hadden kunnen raken.

De man is verminderd toerekeningsvatbaar, concludeerden experts. Volgens de rechter is daarom een intensieve behandeling nodig. Justitie had overigens drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.