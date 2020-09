Tijdens de nacontrole van haar – moeizaam verlopen – bevalling komt het hoge woord eruit. Verongelijkt zegt ze tegen mij in de spreekkamer: „Bij bijvoorbeeld diefstal of een delict krijg je meteen slachtofferhulp en na een bevalling word je gewoon naar huis gestuurd!”

