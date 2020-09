‘Schiet op alles wat je ziet en hoort’, zei de Myanmarese kolonel

Voor het eerst zijn er bekentenissen opgedoken van Myanmarese militairen over het geweld tegen de Rohingya-minderheid in 2017.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Fortify Rights zegt twee video’s in handen te hebben waarop twee gedeserteerde militairen gedetailleerd vertellen hoe zij, in opdracht van hun meerderen, dorpen aanvielen en willekeurige burgers vermoordden.

Fortify Rights verklaarde maandag dat de twee, soldaat Myo Win Tun en soldaat Zaw Naing Tun, in hechtenis van het Internationaal Strafhof zijn. Een woordvoerder van het Strafhof ontkent dit: ze zijn niet in staat van beschuldiging gesteld en niet gearresteerd, zegt hij. Dit sluit niet uit dat de twee toch naar Den Haag zijn gebracht, voor bijvoorbeeld verhoor of getuigenbescherming.

Als zij alsnog aangeklaagd worden, zou het de eerste keer sinds de oprichting van het Strafhof in 2002 zijn dat er niet-Afrikaanse verdachten voor de rechters verschijnen.

„Schiet op alles wat je ziet en wat je hoort”, was volgens Myo Win Tun het bevel van zijn commandant in augustus 2017. Deze kolonel, Than Htike, gebruikte volgens de soldaat het woord „uitroeien”. Zaw Naing Tun zegt in een van de video’s iets soortgelijks: „Dood alles wat je ziet, of het nu kinderen of volwassenen zijn”, zou zijn opdracht zijn geweest. Beiden zeggen dat zij hierna met hun eenheden Rohingya-dorpen hebben aangevallen en inwoners gedood.

Door twintig dorpen getrokken

Myo Win Tun denkt dat zijn bataljon zestig tot zeventig mannen, vrouwen en kinderen vermoordde. Hij zegt zelf een vrouw verkracht te hebben. Zaw Naing Tun trok met zijn bataljon door twintig dorpen, een operatie die dagen duurde. Ze doodden rond de tachtig mensen en brandden huizen plat. Hij was te laag in rang om deel te nemen aan de verkrachtingen.

Volgens The New York Times zijn de video’s in handen van de Strafhofaanklager. Het is onbekend of de twee soldaten de misdaden werkelijk begaan hebben, maar onderzoek van de Amerikaanse krant levert veel bevestiging van hun verhalen op. Zo wijzen de twee op locaties van massagraven die overeenkomen met de getuigenissen van nabestaanden.

De Verenigde Naties hebben het geweld tegen de islamitische Rohingya „een schoolvoorbeeld van etnische zuivering” genoemd. Zo’n 700.000 Rohingya vluchtten in de zomer van 2017 naar Bangladesh, waar ze thuishoren volgens de boeddhistische Myanmarese regering, die onder leiding staat van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi.

Duizenden Rohingya, onder wie honderden kinderen, zouden op gruwelijke wijze zijn gedood in de geweldscampagne, waarbij seksueel geweld volgens de VN een zo grote plaats innam, dat er een „genocidale intentie” uit spreekt. Zij waarschuwden vorig jaar dat de 600.000 in Myanmar resterende Rohingya nog altijd slachtoffer dreigen te worden van genocide door het leger, de Tatmadaw.

Aung San Suu Kyi verdedigde de Tatmadaw eind vorig jaar nog voor een andere Haagse rechtbank, het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis. Daar is de staat Gambia namens de Organisatie voor Islamitische Samenwerking een zaak begonnen tegen de staat Myanmar, op beschuldiging van genocide. Volgens Suu Kyi was er geen sprake van systematisch geweld tegen de burgerbevolking en zijn er hoogstens enkele uit de hand gelopen antiterreuroperaties geweest, die Myanmar zelf afhandelt.

Onduidelijkheid over bekentenis

De verklaringen van de twee soldaten kunnen dit verweer ondermijnen. Er is nog veel onduidelijk over de totstandkoming van de bekentenissen en de komst van het tweetal naar Den Haag.

Volgens Fortify Rights, dat sinds 2013 mensenrechtenschendingen in Myanmar onderzoekt, zijn zij gedeserteerd omdat ze binnen het leger gediscrimineerd werden wegens hun etnische afkomst. Zij zouden zich in mei hebben gemeld bij het Arakan Army, een gewapende groep in de staat Rakhine. De video’s zijn daar opgenomen.

Het Internationaal Strafhof opende vorig jaar via een juridische omweg een vooronderzoek naar het geweld in Myanmar. Omdat het land zelf geen medewerking verleent maakt het hof nu gebruik van de toestemming van buurland Bangladesh. Er zijn nog geen verdachten aangewezen.

Een vraag is nu of de getuigenissen van Myo Win Tun en Zaw Naing Tun de aanklager naar hogergeplaatste militairen zullen leiden.

