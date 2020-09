‘Oppositieactivist Kolesnikova gearresteerd bij Oekraïense grens’

De Wit-Russische oppositieactivist Maria Kolesnikova is dinsdagochtend gearresteerd bij de grens met Oekraïne nadat ze geprobeerd zou hebben het land te verlaten. Dat stelt de Wit-Russische grenspolitie, meldt staatspersbureau Belta. Volgens de Oekraïense autoriteiten is Kolesnikova bij de grens aangekomen, maar is ze deze niet overgestoken, meldt persbureau Reuters.

Kolesnikova’s woordvoerder Anton Rodnenkov en oppositielid Ivan Kravtsov zouden de grens wel zijn overgestoken en zich momenteel in Oekraïne bevinden. Omstreeks 04.00 uur reed een BMW met daarin de drie oppositieleden bijna een grenswacht aan, aldus het staatspersbureau. Vervolgens zou Kolesnikova uit de auto zijn geduwd, waarna ze zich richting de grens zou hebben bewogen.

Kolesnikova is een van de prominentste leden van de Wit-Russische oppositie die zich nog in het land bevindt. Ze raakte maandag vermist. Volgens een ooggetuige werd ze die middag in hoofdstad Minsk „ontvoerd” door onbekende, gemaskerde mannen. Ook drie andere leden van de vorige maand opgerichte coördinatieraad, waaronder Rodnenkov en Kravtsov, raakten maandag vermist. Over het vierde oppositielid dat maandag verdween, Maksim Bogretsov, is niks bekend.

Vorige maand werden ook drie andere prominente oppositieleden van de coördinatieraad opgepakt. Deze is opgericht om een vreedzame machtsoverdracht te bewerkstelligen. De raad bestaat uit zo’n zeshonderd leden en verenigt oppositie tegen zittend president Aleksandr Loekasjenko.

Lees ook: EU bakkeleit over sancties tegen Wit-Russen