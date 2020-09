Op zoek naar een mythische panter die vrede kan brengen

Een oude man dwaalt door de bergen van Barzan in Iraaks Koerdistan. Hij is op zoek naar een mythische panter die vrede in zijn land zal brengen. Het klinkt als een sprookje, maar in de wonderschone documentaire Sidik en de panter van de Koerdisch-Nederlandse filmmaker Reber Dosky is het realiteit. De oude Sidik is een gids langs verhalen van dood en hoop, die hem onder andere worden verteld door een houthakker en een imker, mensen die dicht bij de natuur leven.

Sidik is ook een gids voor de filmmaker zelf, die terugkeert naar zijn geboortegrond en de plek waar zijn grootvader werd vermoord door het regime van Saddam Hoessein. Ook zijn naam betekent ‘gids’ vertelde hij vorig jaar tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam, waar de film met de prijs voor beste Nederlandse documentaire werd bekroond. „Iedereen die in Europa klaagt over open grenzen, zou een week naar het Midden-Oosten moeten gaan om zich te realiseren dat we hier in het paradijs leven”, vertelde hij toen aan NRC. En zo gidst de film ons ook langs politieke vragen over wat een land is, wat een grens, en hoe je geboortegrond de drager kan zijn van herinneringen.

Documentaire Sidik en de panter Regie: Reber Dosky. In: 21 bioscopen ●●●●●

