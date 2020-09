Nederlandse export flink ingezakt door de uitbraak van het coronavirus

Nederlandse bedrijven hebben in de eerste zes maanden van 2020 voor bijna 23 miljard euro minder geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat staat gelijk aan een krimp van 9 procent, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend. De terugval is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus: daardoor kregen Nederlandse handelsbedrijven fors lagere prijzen voor hun waar. Met name bedrijven in de olie- en gassector en het vervoermaterieel werden daardoor getroffen.

In het eerste kwartaal van dit jaar, toen het coronavirus Europa bereikte, was van een coronadip nog nauwelijks sprake, meldde het CBS eerder. De export lag toen slechts een fractie onder het niveau van een jaar eerder. De krimp vond dus vrijwel geheel plaats in de periode tussen april en juni. De uitvoer van goederen daalde toen met 17 procent.

Vooral de export van goederen die op Nederlandse bodem zijn geproduceerd, werd door het coronavirus getroffen. Daar was vorig kwartaal volgens het CBS sprake van een krimp van bijna een vijfde. De wederuitvoer van goederen die elders worden geproduceerd en via Nederland reizen, iets minder dan de helft van het totaal, kromp ook, maar wel aanzienlijk minder sterk: 14 procent.

Nergens nam de invoer van Nederlandse goederen de afgelopen maanden zo sterk af als in het Verenigd Koninkrijk, een van de belangrijkste exportbestemmingen. De export naar dat land daalde volgens het CBS met 23 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. Eind 2019 stonden de Britten nog op de derde plaats als afnemer van Nederlandse goederen, maar na de formele Brexit zakten ze naar de vijfde plaats. De export naar China groeide juist met 18 procent. Duitsland blijft de belangrijkste exportbestemming.

Ondernemersorganisaties reageren tegenover persbureau ANP bezorgd op de nieuwste exportcijfers. „Dit is een zelden vertoonde krimp van de export van goederen”, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. „Juist in het buitenland verdienen we als Nederland onze boterham. 34 cent van elke euro! Vandaar onze grote zorgen over deze cijfers.” Volgens de koepelorganisaties moet in sommige bedrijfstakken de hardste klap nog komen. Ze beschouwen het derde steunpakket – momenteel in de maak – dan ook als absoluut noodzakelijk.

