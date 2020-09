Move over mindfulness – we gaan liever rommelen

Het is september, de vakantie is voorbij, en het leven zal zich de komende maanden meer naar binnen richten. Daar zullen mensen zich overgeven aan Netflix en televisie, maar ook aan een eeuwenoude bezigheid die ‘rommelen’ wordt genoemd, of ‘wat aanrommelen’.

De precieze invulling verschilt, maar over het algemeen verstaat men onder rommelen: rustig en ongestructureerd kleine dingetjes doen in en rond het huis. Boeken verplaatsen, spullen in mapjes stoppen, koffie zetten, radio luisteren, misschien met de kruimeldief wat hoekjes toucheren – zo lang het niet te serieus wordt. Daarmee bevindt rommelen zich ergens tussen chillen en klussen. Het is meer dan op de bank hangen – over het lethargische Russische romanpersonage Oblomov zou je niet zeggen dat hij lekker aan het rommelen was. Maar het is minder dan écht doelmatig bezig zijn met een specifieke taak.

Systematisch post wegwerken is géén rommelen

Een stapeltje enveloppen heen en weer schuiven door het huis en er zo nu en dan eentje openen: rommelen. Gaan zitten om systematisch de achterstallige post weg te werken: niet rommelen.

Rondstiefelen, theedrinken en in het voorbijgaan wat pingelen op de piano: rommelen. Achter de piano plaatsnemen om je uitvoering van Beethovens pianosonates te perfectioneren: niet rommelen.

Het is bij rommelen kortom van belang dat de bezigheden gefragmenteerd en ondoelmatig blijven. Dat rommelen een populair tijdverdrijf is, blijkt wel uit de enorme hoeveelheid synoniemen: denk aan scharrelen, keutelen, klooien en tuttelen. Alsof dat nog niet genoeg is, bestaan er ook talloze regionale varianten. In Brabant doen ze aan ‘meukelen’, in Twente aan ‘knooi’n’, in Noordwijk aan ‘porrelen’. In West-Friesland hebben ze het over ‘studderen’ en ‘koetelen’.

Het is wachten op de eerste auteur die rommelen aanprijst als de nieuwste lifestyletrend, zoals eerder gebeurde met het Deense ‘hygge’ en het Nederlandse ‘niksen’. Rommelen kan gemakkelijk in de markt worden gezet als alternatief voor mindfulness: de rommelaar is helemaal in het moment. Wat wellicht helpt is dat het fenomeen in het buitenland ook bestaat. In Duitsland noemen ze het ‘herumkramen’ of ‘herumstöbern’. En in het Engels heet rommelen ‘to potter (in Amerikaans Engels: putter) around the house’ – het Britse tijdschrift House and Garden wijdde er tijdens de lockdown een wervend artikel aan. Achter rommelen zit geen plan, beschreef de auteur: de ene half afgemaakte handeling leidt tot de andere.

Wie weet is rommelen wereldwijd het woord met de meeste verschijningsvormen. Dat zou iets moois zeggen over de mensheid als geheel: die rommelt, vanuit de kosmos gezien, toch ook maar wat aan over de aarde.

Correctie 8/9. In een eerdere versie van dit artikel werd ‘hygge’ Zweeds genoemd. Het is Deens.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 september 2020