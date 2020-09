Ministers G7-landen veroordelen vergiftiging Navalny

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben dinsdag de aanval op de Russische oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring schrijven de ministers van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie dat ze de vergiftiging „in de sterkst mogelijke bewoordingen” veroordelen.

„Elk gebruik van chemische wapens, overal en altijd, door wie dan ook, onder welke omstandigheden dan ook, is onaanvaardbaar”, schrijven de ministers. Ze roepen Rusland op om een transparant onderzoek te houden en de daders te berechten. De aanval op Navalny wordt „een zware slag voor de democratie en politieke pluraliteit in Rusland” genoemd.

Navalny werd 20 augustus aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou onwel. Nadat hij van het ziekenhuis in Omsk in comateuze toestand naar Duitsland was gebracht, bleek dat hij was vergiftigd met het gif novitsjok. Inmiddels is Navalny uit zijn coma gehaald en reageert hij weer op stemmen.

Via een verklaring van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet hebben de Verenigde Naties ook aangedrongen op een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de aanval op de Russische oppositieleider. Het aantal vergiftigingen van Russische burgers in de afgelopen twee decennia noemt ze verontrustend. Ook schrijft ze dat Navalny bescherming van de Russische staat had moeten krijgen „ook al was hij een politieke doorn in het oog van de regering.”