Loes en Nancy doen alsof er niets gebeurd is

Loes en Ollie zijn weer terug van Loes’ ouders en Bruno merkt hoe opgelucht hij is dat hij Ollies romige wangetjes weer kan strelen. In hun afwezigheid had de kinderkamer iets angstaanjagends gehad, maar nu valt het zonlicht daar weer teder op de houten vloer.

Loes en Nancy doen nog steeds alsof er niets gebeurd is. Maar Bruno heeft zijn telefoon continu in de aanslag om een nieuwe liefkozing direct te kunnen filmen. De werkrelatie, en vooral de academische hiërarchie tussen Loes en Nancy, maakt elk intiem beeld van die twee compromitterend voor Loes. Als hij dat heeft vastgelegd, heeft hij iets in handen waarmee hij haar kan dwingen Nancy weg te sturen. Maar ze letten allebei goed op en doen niets anders dan praten. Slierten zinnen trekken langs zijn openstaande deur. „Ik ben niet gek op kokos”, „… nooit in Afrika geweest”, „De nieuwe Ali Smith is letterlijk adembenemend. Ik bedoel figuurlijk.”

Hij kan zich niet goed meer voorstellen dat hij heeft gezien wat hij heeft gezien. Het kan zijn dat ze zich die avond in dronken toestand in elkaars armen bevonden, maar inmiddels betwijfelt hij dat. Als ze zich kunnen gedragen alsof het niet is gebeurd, kan het omgekeerde die avond ook het geval zijn geweest.

Intussen probeert Bruno zich aan te melden voor een theorie-examen, zodat hij straks in elk geval zijn klein vaarbewijs heeft, maar het is bijzonder druk bij het CBR en ze werken nog steeds de achterstallige rij weg van de lockdown-tijd.

De oplopende Covid-besmettingen in een tijd waarin het hele land in de open lucht leeft, baren hem grote zorgen over oktober, wanneer iedereen weer tegen elkaar aankruipt in café’s en bedompte kamertjes. Het liefst zou hij nu al wegvaren, als hij kon. Gelukkig komt Rens binnenkort nog een keer en dan zullen ze de touwen van de Woutje daadwerkelijk losmaken om even van wal te steken en meteen weer aan te leggen. Dat moet op een dag dat zowel Loes als Nancy van huis is, en dat is iets wat Bruno nooit ver van tevoren weet.

Daarna moet het zo snel mogelijk gebeuren. Op een dag dat alleen Nancy de hort op is, zal hij valium verkruimelen en door Loes’ koffie doen, Nancy’s spullen uit de logeerkamer halen en verruilen voor de voorraad uit het schuurtje. Hij hoopt vurig dat die dag snel komt. Het is doodvermoeiend om met een plan te leven dat zo geheim, lastig uitvoerbaar en urgent tegelijk is.

Andere zorgen sluiten zich aan. Over een paar dagen is Loes jarig, maar wat moet hij voor haar kopen? Op een sieraad van hem zit ze wellicht niet meer te wachten. Moet het dan iets praktisch zijn, een bureaulamp of een bloempot? Of geeft hij daarmee juist aan dat hij haar niet meer aanvoelt, dat hij geen interesse meer heeft?

Het is een saaie septemberdag en Bruno kijkt uit het raam om te zien of de bladeren van de grote boom al aan het doodgaan zijn. Hij hoort Loes en Nancy kletsen over een recept met paddenstoelen. Gewoontegetrouw bezoekt hij een survivalsite. In de webshop ziet hij twee boeken die hij, bij gebrek aan inspiratie maar voor Loes bestelt: De natuur op je bord en Handboek medicinale planten.

