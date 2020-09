Let Dombrovskis krijgt handelsportefeuille Europese Commissie

Ierland verliest de invloedrijke handelsportefeuille in de Europese Commissie. De plek van de opgestapte Ierse Eurocommissaris Phil Hogan zal ingenomen worden door de Let Valdis Dombrovskis, die op dit moment binnen de Commissie verantwoordelijk is voor Economie. Europarlementariër Mairead McGuinness wordt namens Ierland voorgedragen als nieuwe Eurocommissaris en verantwoordelijk voor financiële diensten en de kapitaalmarktunie. De vorige Ierse Eurocommissaris Hogan stapte vorige maand onder zware druk op na het schenden van coronaregels.

De herschikking van de Commissie is een flinke domper voor Ierland, dat met handel een kardinale positie in handen had – zeker in het licht van Brexit en de schuivende verhoudingen met de Verenigde Staten en China. Toch was het niet in de laatste plaats vanwege grote druk uit Ierland zelf dat Hogan eind augustus opstapte. Hoewel lidstaten geen autoriteit hebben over ‘hun’ Eurocommissaris, riepen de Ierse premier Micheál Martin en vicepremier Leo Varadkar Hogan meermaals op zich te beraden op zijn positie. Het vertrek van de ervaren, in Brussel gewaardeerde Hogan maakt dat het land nu ook de handelsportefeuille kwijt is.

Hoofdbrekens

Hogans aftreden leverde voor Commissievoorzitter Von der Leyen flink wat hoofdbrekens op: de samenstelling van de Commissie is immers een ingewikkelde puzzel waarin politieke kleur, nationaliteit en competentie allemaal een rol spelen. Omdat zowel Hogan als Dombrovskis en McGuinness van dezelfde politieke familie komen, kunnen de christen-democraten tevreden zijn. De wissel levert Von der Leyen zo zelfs iets op: het aantreden van McGuinness betekent een bijna volledige ‘gender-balance’ in de Commissie – een diepgekoesterde wens van de Commissievoorzitter.

De nieuwe Eurocommissaris voor handel Dombrovskis is een door de wol geverfde politicus, die eerder premier van Letland was en sinds 2014 in de Europese Commissie zit. Sinds het vertrek van Hogan op 26 augustus nam hij de positie van handelscommissaris al waar. Opvallend is dat de Let wel verantwoordelijk blijft voor het contact met de Eurogroep, het beraad van de ministers van Financiën van de Eurozone.

Mairead McGuinness zit sinds 2004 in het Europees Parlement, de laatste drie jaar als vicevoorzitter. Voor de Ierse benoemd kan worden tot nieuwe Eurocommissaris, zal het Europees Parlement haar nog ondervragen en stemmen over haar voordracht.

