Kritiek op Disney: Mulan gefilmd waar China Oeigoeren onderdrukt

Disney is onder vuur komen te liggen om zijn nieuwste film Mulan, een remake van de populaire animatiefilm uit de jaren 90. Het productiebedrijf filmde de live-actionfilm in Xinjiang, de provincie waar China naar schatting een miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden onderdrukt. Dat melden Britse media.

Disney bedankt in de aftiteling van de film acht overheidsinstellingen in Xinjiang, bleek vrijdag tijdens de première. Zeker een hiervan, een bureau dat zich bezighoudt met openbare veiligheid, is gevestigd in Turpan, waar meerdere heropvoedingskampen gevestigd zijn. In dit soort kampen zitten naar schatting een miljoen islamitische Chinezen, voornamelijk Oeigoeren, vast. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zij wederrechtelijk opgesloten en worden Oeigoerse vrouwen gedwongen gesteriliseerd. Ook ging een dankwoord uit naar het propagandadepartement van de Communistische Partij in Xinjiang.

Het is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat over de film, waarin Mulan zich als man vermomt om te kunnen vechten in het leger van het Chinese keizerrijk. Eerder riepen activisten al op tot een boycot omdat de hoofdrolspeelster de gewelddadige aanpak van Hongkongse pro-democratiedemonstranten door de politie zei te steunen. Disney heeft vooralsnog niet gereageerd op de kritiek.

De Brits-Hongkongse schrijfster Jeannette Ng deelde een screenshot van de aftiteling: