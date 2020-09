Kamer twijfelt over coronawet: zet het parlement zichzelf er niet mee buitenspel?

Eigenlijk wilde het kabinet dat de ‘coronawet’ een jaar zou gelden. Véél te lang, vonden juristen en de Tweede Kamer toen ze in het voorjaar het concept lazen. In het wetsvoorstel dat nu voorligt is het een half jaar, maar ook dat vindt de Kamer nog te lang.

Na aanvankelijk enthousiasme over het idee brokkelt de steun voor de coronawet zo snel af dat de vraag op het Binnenhof inmiddels is: háált de wet het nog wel? De verwachting is dat de Kamer er in de week na Prinsjesdag over debatteert.

Een half jaar na het uitbreken van de coronacrisis moet het coronabeleid met de coronawet, officieel de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een wettelijke basis geven die tot nu toe ontbrak. Die maatregelen zijn vastgelegd in noodverordeningen, maar juristen twijfelen over de juridische houdbaarheid daarvan. Grondrechten beperken mag alleen per wet.

Coronawet zet alle democratische principes op hun kop

In de eerste fase van de crisis ging het zo: het kabinet besloot, burgemeesters ondertekenden een noodverordening, burgers moesten zich eraan houden. De Tweede Kamer stond bij maatregelen als de horecasluiting, de schoolsluiting en groepsverboden buitenspel, maar ze waren politiek weinig omstreden. De Kamerdebatten focusten zich op de tekorten aan IC-bedden en mondkapjes voor de zorg.

In de actuele fase van de crisis is de steun voor de corona-aanpak minder vanzelfsprekend. Burgers – en zelfs minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) – hebben moeite om zich nog aan de gedragsregels te houden. De Tweede Kamer wil daarom nadrukkelijker kunnen meebeslissen over het beleid.

De coronawet moet volgens het kabinet dat democratische gat dichten, bijvoorbeeld doordat de kabinetsbesluiten als ministeriële regeling voorgelegd zullen worden aan de Kamer.

Maar dat is veel te mager, vindt de linkse oppositie. De SP en GroenLinks hebben daarom fundamentele bezwaren bij de wet, de PvdA twijfelt nog. Door deze constructie dreigt de Kamer „tot toeschouwer te worden gemaakt”, zegt Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). „De maatregelen zijn best fors, maar we hebben er straks niks meer over te zeggen.” Vorige week, tijdens een hoorzitting over de wet, adviseerden juristen Wim Voermans en Geerten Boogaard daarom een bekrachtingsrecht voor de Kamer erin op te nemen: dan moeten ze alsnog instemmen voordat een maatregel ingaat.

Spoedwetgeving

Buitenweg stelt iets anders voor: de controversiële maatregelen moeten als spoedwet ingediend worden, zodat de Kamer er ‘gewoon’ over kan praten. Ze diende daarvoor al een amendement in. Dat de snelheid dan uit de besluitvorming verdwijnt, bestrijdt Buitenweg. „We kunnen wetten in een paar dagen behandelen. Als de nood aan de man is, zullen we dat doen.” Tijdens de hoorzitting stelde Boogaard voor om maatregelen die écht niet kunnen wachten alsnog eerst door burgemeesters te laten bekrachtigen: dat is er tenminste íéts van democratische legitimiteit.

De PVV en FVD verwerpen de wet. Waar deze partijen in maart nog voor een totale lockdown pleitten, spreken Geert Wilders en Thierry Baudet nu van „een anderhalvemeterdictatuur”. Ook de SGP heeft er moeite mee dat de gewenste afstand in de wet staat, zegt fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij spreekt van „een maatregel met grote invloed op de samenleving die nu een wettelijke status krijgt”. Hij vraagt zich af of het nodig is om de anderhalve meter „hard gebeiteld” voor maanden in de wet vast te leggen. Van der Staaij gelooft, als het om de gedragsregels gaat, meer in het geven van dringend advies. „Kijk naar de persconferentie onlangs waar het advies kwam nog maar zes mensen thuis te ontvangen. Dat heeft echt wel impact gehad.”

De steun van oppositiepartijen is cruciaal, omdat de coalitie in geen van beide Kamers een meerderheid heeft. Premier Rutte zei maandag daarom dat het kabinet openstaat voor „suggesties” om de wet te verbeteren. Een belangrijke wens van de Kamer, inclusief de coalitiefracties, is dat de duur van de wet wordt bekort van zes naar drie maanden. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen deed hier al een wijzigingsvoorstel voor. Volgens hem wordt zo ook de betrokkenheid van het parlement vergroot. „Dan kunnen we elke paar maanden de wet tegen het licht houden en eventueel verlengen.”

Omstreden boetes

Een ander heet hangijzer in de wet is de strafrechtelijke vervolging van coronaovertreders. Burgers kregen de afgelopen maanden soms een boete van bijna vierhonderd euro als ze geen afstand hielden of met te veel mensen bijeenkwamen, met soms een strafblad en problemen met het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag tot gevolg. De boetes en het strafblad staan ook in de coronawet, maar minister Grapperhaus beloofde vorige week al, in het debat over zijn positie, dat hij het boetebeleid coulanter zou maken. Hoe hij dit precies wil doen, is nog onduidelijk.

D66’er Groothuizen wil dat burgers die één keer de fout in gaan in het vervolg geen strafblad meer krijgen. Wel vindt hij dat er „een sluitstuk” moet zijn als mensen zich doelbewust niet aan de regels houden. „Als een bedrijf zes keer de regels aan z’n laars lapt, moet je handhavers wel de mogelijkheid geven daarop in te grijpen.”

GroenLinks waarschuwt dat het kabinet de coronawet „volledig moet verbouwen” om nog steun te krijgen. De SGP „zegt niet op voorhand dat het wel goed komt”. Zo is twee weken voor het debat de steun van een Kamermeerderheid niet verzekerd. Als de Tweede Kamer eind september akkoord gaat, moet ook de senaat zich nog over de wet buigen. Daarom kan de coronawet naar verwachting pas per 1 november in gaan. Als de wet tegen die tijd niet al bij gebrek aan steun gesneuveld is. En de coronamaatregelen weer terugvallen op de juridische zwakke noodverordeningen.