‘Kabinet wil met 200 miljoen euro de huurverhoging beperken’

De verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen wordt met 200 miljoen euro verlaagd. Dat besluit gaat het kabinet op Prinsjesdag presenteren, schrijft de NOS dinsdag op basis van bronnen. Hierdoor houden corporaties meer geld over om huurders tegemoet te komen die door de coronacrisis in financiële problemen raakten, meldt de omroep.

Maandag bleek dat de huurprijzen gemiddeld met 2,9 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste stijging in zes jaar tijd. De oppositie vroeg minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vervolgens de jaarlijkse huurverhoging terug te draaien. Dat weigerde ze. Al in april maakte ze duidelijk de sector niets te willen opleggen door huisuitzettingen of huurstijgingen te verbieden. Ze deed een „moreel appèl” op verhuurders om rekening te houden met de economische gevolgen van de coronacrisis voor de huurders.

De verhuurdersheffing is een belasting die woningcorporaties sinds 2013 jaarlijks betalen. Vorig jaar bracht de verhuurdersheffing 1,7 miljard euro op. Al lange tijd is de belasting onderwerp van discussie. Afgelopen februari bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer ervan af wil om woningcorporaties zo de financiële armslag te geven die ze nodig hebben om te kunnen investeren in woningbouw.

