Jongeren raken besmet, maar belanden vaak niet in het ziekenhuis

Even leek het aantal coronabesmettingen te stabiliseren, maar deze week is er weer een flinke stijging in het aantal positieve tests, meldt het RIVM dinsdag. 5.427 tests waren deze week positief, een stijging van 50 procent ten opzichte van vorige week. Dat komt omdat er meer werd getest – zoveel zelfs dat de GGD’s de druk nauwelijks aankunnen – maar dat is niet de hele verklaring: 2,8 procent van de afgenomen tests was positief, ten opzichte van 2,2 procent vorige week.

De uitbraak die eind juli begon is kortom nog niet gestopt. Met name in en rond de grote steden komen veel positieve tests voor.

Ondertussen blijft de stijging van ziekenhuisopnames en sterfgevallen achter. Afgelopen week meldden de GGD’s minder ziekenhuisopnames (43 ten opzichte van 57 de week ervoor) en sterfgevalen (17 tegenover 24 vorige week). Ten opzichte van eind juni, begin juli is er wel een lichte stijging: toen werden er in heel Nederland hooguit enkele patiënten per dag opgenomen, nu zijn het er tussen de vijf en de tien. Maar in die tijd is het aantal positieve tests bijna vervijftienvoudigd.

Die discrepantie lijkt verklaard te kunnen worden door het feit dat nu, veel meer dan in de eerste golf, jongeren besmet raken. Dat was de afgelopen weken al zo. Sinds juli is de helft van het aantal mensen met een positieve testuitslag onder de vijftig jaar oud. Op dit moment lijkt de uitbraak voornamelijk te worden gevoed door studenten, in diverse steden zijn uitbraken gevonden na de introductieweken die weliswaar waren afgeschaald, maar waarin toch feestjes in de horeca of thuis werden gegeven.

Ook worden besmettingen doorgegeven in studentenhuizen. In Tilburg zijn zeker veertig studenten positief getest op corona, in Nijmegen zitten zeker 170 studenten in thuisisolatie vanwege besmettingen in een café. Ook in Maastricht zijn inmiddels 38 studenten positief getest op Covid-19. Ook in studentensteden als Delft en Leiden loopt het aantal besmettingen op.

Minder snel ernstig ziek

Twintigers worden minder snel ernstig ziek van het virus en worden veel minder vaak in het ziekenhuis opgenomen. Mensen die in het ziekenhuis belanden zijn vaak boven de vijftig. Mensen die overlijden zijn doorgaans nog ouder – veelal tachtigplussers. Juist ouderen worden op dit moment weinig besmet.

Dat komt mogelijk doordat ouderen minder sociale contacten hebben: uit gedragsonderzoek van RIVM blijkt dat twee derde van de Nederlanders niet of minder snel bij een zeventigplusser op bezoek gaat. Ook lijken ouderen zichzelf sneller te isoleren uit angst voor het virus dan andere leeftijdsgroepen. Daarnaast speelt de situatie in verpleeghuizen een rol: daar zijn wat meer besmettingen dan in juli. Afgelopen week waren er 52 positieve tests binnen verpleeghuizen, meldt het coronadashboard - maar de situatie lijkt over de hele breedte redelijk onder controle.

De angst is wel dat jongeren ook hun ouders of grootouders aansteken. Bij eerdere uitbraken onder jongeren was dat ook te zien , bijvoorbeeld bij de uitbraak in Goes, waar jongeren bij twee privéfeestjes besmet raakten en later ook hun ouders besmetten. Er was bovendien ook een medewerker van een verzorgingstehuis die positief testte op het virus. Dat leidde niet tot andere positieve tests, maar het onderstreept wel het risico dat jongeren ook ouderen kunnen aansteken.

In de voorbije weken lijkt het er echter op dat het voornamelijk andere jongeren zijn die besmet raken en dat de overdracht naar hogere leeftijdsgroepen beperkt blijft. Afgelopen week waren de mensen die positief testten op corona nog een stuk jonger dan in de weken ervoor. De helft van de positieve tests werd afgenomen bij mensen die niet ouder waren dan dertig jaar. Ook onder oudere leeftijdsgroepen stijgt het aantal positieve tests weliswaar, maar daar gaat het maar mondjesmaat: waar er ten opzichte van vorige week honderden extra twintigers een positieve testuitslag kregen, waren het maar enkele tientallen extra zeventigers.