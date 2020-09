Intens verdriet en machteloze woede in ‘Un Fils’

Tunesië, vlak na de Jasmijnrevolutie van 2011. Op een feestje zien we het echtpaar Fares en Meriem te midden van vrienden. Ze drinken alcohol, zijn vrolijk en mopperen op de islamisten die het land dreigen over te nemen. De welgestelde, westers georiënteerde Fares en Meriem besluiten met hun elfjarige zoon Aziz in hun dure Range Rover een lang weekend naar Tataouine te gaan, in het zuidoosten van Tunesië.

Vlakbij de plek van bestemming komen ze terecht in een vuurgevecht tussen leger en moslimterroristen. Fares keert net op tijd om, maar kan niet voorkomen dat Aziz in zijn buik wordt geraakt. In het plaatselijke ziekenhuis blijkt zijn lever ernstig beschadigd, een nieuwe lever zou uitkomst bieden. Maar orgaantransplantaties zijn niet gebruikelijk in het overwegend islamitische land. Daarbij komt iets aan het licht dat orgaandonatie door familie bemoeilijkt. Het zorgt er ook voor dat Fares en Meriem uit elkaar drijven en elk op hun eigen manier zoeken naar een oplossing.

Hun verschillende trajecten worden door debuterend regisseur-scenarist Mehdi Barsaoui door elkaar gemonteerd. Zo komt Fares terecht in een schimmig circuit van illegale donororganen, waarbij weeskinderen uit het nabijgelegen Libië een rol spelen. Meriem stuit op de gekrenkte trots van Fares en een onwillige collega uit haar verleden.

Lees hier een interview met regisseur Mehdi Barsaoui over ‘Un fils’

Daarnaast gaat het meeslepende Un fils over de enorme impact van beperkende religieuze gebruiken op het leven van vele liberale Tunesiërs als Fares en Meriem.

Un fils bevat enkele melodramatische plotelementen maar concentreert zich vooral op de psychologie van de hoofdpersonages. Zij ondergaan een scala aan emoties die subtiel worden verbeeld, van intens verdriet tot machteloze woede. Meriem en Fares worden in al hun complexiteit krachtig neergezet door Najla Ben Abdallah en Sami Bouajila – voor zijn rol werd Bouajila vorig jaar op het filmfestival van Venetië bekroond met de prijs voor beste acteur.

Drama Un fils Regie: Mehdi Barsaoui. Met: Najla Ben Abdallah, Sami Bouajila, Youssef Khemiri, Noomen Hamda. In: 24 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven