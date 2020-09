Iedereen wordt in Portland opgejut: ‘Je mag bang zijn!’

Tegen de tijd dat de Trump-karavaan arriveert bij het State Capitol in Salem, Oregon, zijn Chuck, Tracy en Don en hun auto met de sticker ‘The Press is the Enemy’, er al niet meer bij. Steve Soma, de man die veertig jaar illegaal wiet teelde, die failliet ging zodra het werd gelegaliseerd en die nu spiritueel is, is ook verdwenen. Net als mevrouw DeVreese die zich op haar 76ste heeft laten inschrijven als Republikeins kiezer. „Ik was altijd onafhankelijk.”

De gewone burgers met hun vlaggen, hun met waskrijt op de auto geschreven steunbetuigingen aan de president, hun honden en hun kinderen - ze zijn bijna allemaal afgehaakt, ergens tussen de parkeerplaats in Oregon City waar ze zich maandagmiddag hadden verzameld en Salem, zo’n 75 kilometer verderop.

Hier voor het parlementsgebouw in Salem staan vrijwel alleen nog mensen met vuurwapens, de loop omlaag, de wijsvinger naast de trekker. Als ze al iets willen zeggen, is het dat ze hier zijn om president Trump te steunen en „om mensen te beschermen”.

Er zijn een stuk of vijftien Proud Boys, „een broederschap van mannen”, zoals de leider hier het zegt, met hun gele onderhemden en zwarte bloezen. Daar staan de mannen van Patriot Prayer, met het iele gele kruis in een cirkel tussen hun schouderbladen. Zij zijn in de eerste plaats vechtjassen voor Trump, die bewust linkse demonstraties opzoeken.

Een groepje overwegend in zwart geklede jongeren is als tegendemonstratie komen opdagen in Salem. Ze zijn ver in de minderheid, maar beginnen toch wat te roepen vanaf de andere stoep. Een van hen draagt een paintball-geweer. Ineens vliegt een kluwen op hen af, samengesteld uit de hele configuratie van organisaties. Er is een man bij met een T-shirt van The American Patriot Society. Een Proud Boy. De buikige Biker for Trump is op de stoep blijven staan. Met z’n allen laten ze zien dat de amorfe groep die zij ‘Antifa’ noemen, geen kans maakt tegen de overmacht van gewapende conservatieve groepen.

Een man die niet gauw genoeg wegkomt, krijgt een mep met een knuppel en valt voorover. Meteen duikt een man met een camouflage-vest op hem en begint in zijn gezicht te meppen. Hij wordt er snel afgehaald door anderen. Dan buigt een vrouw zich over de jongeman op de grond en spuit pepperspray in zijn gezicht. Op een filmpje dat van het voorval is gemaakt, valt te horen dat ze zegt: „Dat is voor alles wat je me hebt aangedaan, kreng!”

Fysiek geweld

Een auto van de State Police staat op de hoek van de straat geparkeerd. Het zal nog een kwartiertje duren eer ze de rechtse groepen terug dirigeren naar ‘hun’ stoep. „Genoeg. Genoeg”, zegt een agent.

De onrust tussen extreem-links en extreem-rechts is in Oregon al jaren aan de gang. En beide zijden zijn altijd op fysiek geweld voorbereid. De rechtse groepen dragen kevlar-vesten en vuurwapens. De linkse groepen dragen schilden en vuurwerk. Hun leuzen zijn even strijdbaar en radicaal. Ze delen een argwaan tegen alles en iedereen. Zowel linkse als rechtse activisten plakken hun kentekens af om onvindbaar te blijven. Ze zijn even kortaf tegen journalisten die niet in hun kamp zitten.

In Portland protesteren progressieven en extreem-linkse groepen al meer dan drie maanden tegen de politie, sinds de dood van arrestant George Floyd in mei. Zaterdag ‘vierden’ ze de honderdste demonstratiedag. Op mars naar een politiebureau in oostelijk Portland stuitten ze bij het eerste kruispunt al op de politie. In het gewoel staken activisten vuurwerk af en gooiden een paar molotovcocktails. „Die waren bedoeld voor het politiebureau”, zei een demonstrant later. De politie had de groep binnen een half uur met peperballen gedemoraliseerd.

Trump-aanhangers in Portland.

Foto’s Ryan A. Skut

Strijdtoneel

Rechtse milities hebben zich enkele weken geleden op dit strijdtoneel geworpen en daarbij is het er hard aan toe gegaan. Twee weekenden geleden bleef het bij harde knuppelslagen en spuiten met verf en beren- en peperspray. Het weekeinde erop schoot een sympathisant van Antifa een lid van Patriot Prayer dood.

Dit is waarom maandag op de parkeerplaats in Oregon City zoveel mensen ‘Pray for Aaron Jay Danielson’ op hun auto hebben geschreven en waarom de leden van militie Patriot Prayer rondlopen in T-shirts met ’JusticeforJ’.

De leider van de groep, Joey Gibson, vindt dat met de dood van de vermoedelijke moordenaar, door de politie doodgeschoten bij een arrestatiepoging, geen recht is geschied. „Er waren zeker twaalf andere mensen bij betrokken”, zegt hij op de parkeerplaats van Oregon City. „We zijn nog op zoek naar de cameraman die bij de moordenaar liep.”

Naast Gibson, en net als hij gewapend met een pistool, staat een jonge man met een bleek gezicht. Hij was erbij toen zijn kameraad Jay werd doodgeschoten, zegt hij. Is hij uit op wraak? „Op recht”, zegt hij.

Op de parkeerplaats in Oregon City, verzamelpunt van de Trump-karavaan, tonen de aanwezigen zich nog van hun gemoedelijke kant. De honden worden uitgelaten, er worden T-shirts en vlaggen gekocht. Als hier al een wapen te zien valt, dan is het in de broekband van de jongen die zijn nieuwe shirt aantrekt.

Dit is het gezicht dat de gewapende organisaties willen laten zien. Hier, tussen de Trumpgezinde families, lijken ze geen vuurwapenfanaten maar beschermers van oppassende burgers tegen het gevaar van Antifa. Een lokale Republikeinse politicus geeft de bijeenkomst partijpolitiek cachet en vertelt de menigte van een paar honderd mensen dat er vier ‘imperatieven’ zijn voor een gezond Amerika. „Eén: joods-christelijke waarden.” Het vierde gebod is law and order - waarmee hij het verkiezingsthema van Donald Trump aanhaalt.

‘Mooie vlag’

President Trump verbergt zijn genoegen over zijn gewapende supporters niet. Hij twitterde onlangs een foto van een militie-karavaan en schreef erbij: „Mooie vlag.” Hij verdedigde de jongen die met een semi-automatisch geweer naar Wisconsin was gegaan om naast militieleden de stad Kenosha te behoeden voor brandstichting en plundering. Die jongen schoot aan het eind van de avond twee mensen dood. Het leek de president zelfverdediging tegen „gewelddadige mensen”.

De aanwezige militieleden bij deze Labor Day Tocht zeggen zonder uitzondering dat ze zich door Trump gesteund voelen in hun optreden. „Hij staat pal voor ons recht wapens te dragen.”

Niemand zal jullie helpen. De regering komt je niet helpen. Alleen jijzelf kunt dit land terugnemen Joey Gibson voorman Patriot Prayer

Joey Gibson spreekt de aanwezigen toe op de parkeerplaats. „Niemand zal jullie helpen. De regering komt je niet helpen. Alleen jijzelf kunt dit land terugnemen”, zegt hij. „Je mag bang zijn. Je mag bang zijn. Je mag bang zijn. Jezus huilde ook in Gethsemane.”

Of „vader Quincy” nog een zegen wil uitspreken, vraagt de organisator. Een van de weinige mannen met een Afrikaanse achtergrond neemt de microfoon en formuleert niet zozeer een zegen als wel een strijdkreet: „Hou op met vredelievendheid, het is tijd om op te staan.”

Na een rit van een uurtje, als één lange vlaggenoptocht over de snelweg, wordt de toon in Salem alleen maar grimmiger. Een man met megafoon gaat te keer tegen Democratische leiders die opkomen voor homorechten. Hij krijgt applaus van de Oregon Women for Trump.

Een man staart naar twee raadselachtige jongeren. Eén speelt op zijn elektrische gitaar, de ander kijkt naar de overkant, maar zegt en doet niets. „Wat willen ze toch”, zegt de man die een T-shirt draagt met „Trump 2020 – Fuck your feelings’. Hij houdt zijn hand op zijn pistool.

Een Trump-aanhanger in Portland. Foto Ryan A. Skut

Katapult met knikkers

„Hoe! Hoe! Hoe!” Zeven Proud Boys nemen rond zes uur afscheid van de bijeenkomst in Salem. „Voor de Proud Boys zit de dag erop”, zegt een van de leden kortaf. Is hij tevreden over de bijeenkomst? „Ik had wat meer tegendemonstranten verwacht”, zegt hij.

Rond zes uur worden de wapens opgeborgen. Dan roept een vrouw: „Antifa! Hier!” Nog één keer zwermen de gewapende mannen uit. Een oudere man in camouflagepak denkt dat hij iets in de struiken ziet, en schiet knikkers met zijn katapult. „Verdomde mietjes!”

GROEPERINGEN RECHTSE TEGENBETOGERS

Patriot Prayer Witte-suprioriteitsdenkers uit Oregon De doodgeschoten Aaron ‘Jay’ Danielson was lid van deze rechtse groep, die vooral in het noordwesten van de VS leden heeft. Oprichter Joey Gibson organiseert sinds 2016 pro-Trump-betogingen in Portland en andere steden. Hun wit-suprioriteitsdenken trekt linkse tegenbetogingen aan. Volgens Gibson leidt hij geen haatgroep en strijdt hij voor vrije meningsuiting. Boogaloo Bois Nihilistische libertairen met eindtijdwens

De Boogaloo Bois zijn geen georganiseerd verband, maar een geuzennaam van rechts-libertaire activisten in fleurige hawaï-shirts. De online subcultuur maakte dit jaar bij betogingen tegen lockdowns en voor vrij wapenbezit de overstap van het web naar de echte wereld. Aanhangers etaleren een nihilistisch wereldbeeld en een apocalyptisch verlangen naar burgeroorlog. Three Percenters Anti-overheidsmilitie vóór wapenbezit

Deze uiterst-rechtse militie strijdt voor vrij wapenbezit en tegen inmenging van de federale overheid. Ze ontstond in 2008 in reactie op de verkiezing van de Democratische en eerste zwarte president, Barack Obama. De 3 procent in naam en logo verwijst naar een schatting van het aantal burgers dat in opstand kwam tegen de Britse koloniale macht. Ook actief in Canada. Proud Boys Vechtclub voor de bedreigde witte man In2016 oorspronkelijk opgericht als alt-right grap en inmiddels uitgegroeid tot ultra-rechtse neofascistische „vechtclub voor witte mannen”, aldus anti-discriminatiegroepen. Leden maken zich schuldig aan openlijke geweldpleging om „westerse waarden” te verdedigen tegen een vermeend complot van „witte genocide”. Ook actief in andere Engelstalige landen.

