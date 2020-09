Honden, als waren het mensen

Het begon in de jaren zeventig met de hond Man Ray (vernoemd naar de bekende fotograaf), toen kwam Fay Wray (naar de actrice), daarna volgde een hele trits afstammelingen die allemaal als model fungeerden voor de Amerikaanse kunstenaar William Wegman (77). Wegman fotografeert al ruim veertig jaar zijn weimaranerhonden als waren het mensen. Hij kleedt ze als Madame Butterfly, laat ze poseren met hun poten op een grote zwarte kubus, trekt ze een haute couturejurk aan en zie: een topmodel. Het resultaat is vrolijke en speelse fotografie, waarin Wegman verwijst naar de klassieke kunsten en stromingen. En waarmee hij het soms zelfs voor elkaar krijgt dat de kijker iets herkent in die aandoenlijke hondenkoppen. Willam Wegman, Being Human is t/m 3 januari 2021 te zien in Fotomuseum Den Haag.