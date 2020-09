Hoe het orgasme in beeld kwam vanaf de jaren twintig

De filosoof Arthur Schopenhauer kon zich enorm opwinden over tijdgenoten die uitsluitend belangstelling hadden voor de nieuwste boeken: alsof ze al het goede van het verleden al kenden en paraat hadden. Zo’n hang naar het nieuwste van het nieuwste getuigde volgens de filosoof van hemeltergende geestelijke armoede.

Schopenhauer zou om die reden niet veel bezwaar kunnen maken tegen het nog tamelijk jonge, mooi gemaakte Franse filmtijdschrift Revus & Corrigés. Het blad laat nieuw uitgekomen films links liggen en heeft daardoor ook weinig te duchten van het opdrogen van het aanbod van films in bioscopen door corona. Het tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, is gespecialiseerd in ‘een moderne blik op klassieke films’.

Het zomernummer van Revus & Corrigés komt met het thema seks wellicht niet ongelegen in een tijd van ‘social distancing’. De redactie duikt diep in de geschiedenis met vroege pornografische films uit het begin van de jaren twintig, die in besloten kring werden vertoond. Conclusie: zo ongeveer alles wat er nu te zien is in pornografie was er toen ook al.

Ruim aandacht is er voor de zogeheten ‘pre-code’-geluidsfilms in Hollywood tussen 1930 en 1934, voordat de Amerikaanse filmindustrie onder grote maatschappelijke druk koos voor zelfcensuur. Drugsgebruik, prostitutie en homoseksualiteit waren in die jaren nog niet onzichtbaar, al haalden zulke films zelden in de hele Verenigde Staten ongeschonden de bioscoop. Lokale censors waren ook toen al druk in de weer met de schaar.

Origineler is een artikel over het mannelijk geslachtsdeel in Hollywoodfilms. Revus & Corrigés traceert wanneer voor het eerst een Hollywood-ster full frontal naakt in beeld kwam. Dat blijkt Richard Gere in American Gigolo (1980) te zijn. Daarvoor was de erotisering van het mannelijk lichaam in niet-pornografische films voorbehouden aan kunstfilms; beroemd is Chant d’amour van Jean Genet (1954).

Paul Verhoeven mag niet ontbreken in een nummer over seks. Hij krijgt een pluim voor zijn onomwonden, realistische en ‘pure’ visie op seks. Bij Verhoeven is de seks zelf nooit pervers; alleen de manier waarop sommige personages seks beschouwen en gebruiken kan pervers en verwrongen zijn.

Helemaal los van de actualiteit staat Revus & corrigés toch niet. Aanleiding voor het seksthema is een nieuwe restauratie van de film Extase (1933) van de Tsjechische regisseur Gustav Machatý. Die film veroorzaakte een internationaal schandaal en is nu nog beroemd als de eerste film die een vrouwelijk orgasme uitbeeldde. De latere Hollywoodster Hedy Lamarr speelt een jonge vrouw die ongelukkig getrouwd is, maar seksuele vervulling vindt bij een minnaar.

Extase is nog steeds een prachtige film. Maar een simpel verhaal van seksuele emancipatie is Extase toch niet. Lamarr hield later vol dat ze was bedrogen door de regisseur, die haar zou hebben verzekerd dat haar naaktscènes alleen van beschaafde afstand in beeld zouden komen. De ongelijke machtsverhoudingen tussen regisseur en actrice zijn ook onderdeel van de geschiedenis.

Peter de Bruijn is filmrecensent.

