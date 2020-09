Gouden Koets voorlopig niet op Prinsjesdag

De Gouden Koets zal de komende twee Prinsjesdagen nog niet rijden. Na afloop van de restauratie, die in 2015 begon en volgend jaar gereed is, wordt de koets van juni tot november 2021 tentoongesteld in het Amsterdam Museum. In die tijd zal koning Willem-Alexander een beslissing nemen over de toekomst van het omstreden rijtuig.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden strijdt al enkele jaren tegen het gebruik van de koets, vanwege het negentiende-eeuwse zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’. Voor dat paneel schilderde Nicolaas van der Waay (1855-1936) halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen die zich onderwerpen aan de Nederlandse maagd (een verwijzing naar de natie) en geschenken aanbieden.

Het platform noemde dat eerder een „verheerlijking van het slavernijverleden”. Al in 2011 vroegen SP en GroenLinks toenmalig koningin Beatrix het paneel weg te halen. Het herinnert volgens de partijen aan „een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis”.

Koning Willem-Alexander noemde de koets in juli, tijdens een fotosessie, „cultureel erfgoed”. „We restaureren hem zoals hij was. (...) We gaan de geschiedenis niet herschrijven bij de restauratie.” De koning zei ook de discussie over de koets verder „te volgen”, maar geen besluit te willen nemen tot de restauratie gereed is.

Meepraten

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat onderdeel van de tentoonstelling ‘Gouden Koets, geschenk van Amsterdam’ in het Amsterdam Museum „een breed publieksprogramma” is waarbij bezoekers kunnen „meepraten over uiteenlopende thema’s die verbonden zijn met de Gouden Koets als Nederlands cultureel erfgoed. Hierin is ook aandacht voor de verschillende perspectieven op de geschiedenis.”

De koets, een geschenk van de inwoners van Amsterdam aan koningin Wilhelmina in 1898, is sinds 2015 in restauratie en is sindsdien niet in het openbaar te zien. Tot dan toe werd hij gebruikt op Prinsjesdag. De afgelopen jaren kwam de koning met de Glazen Koets aan bij de Ridderzaal. Volgende week zal de derde dinsdag van september vanwege de uitbraak van het coronavirus sober zijn. Om drukte in Den Haag te voorkomen, zal er geen rijtoer zijn noch een balkonscène.