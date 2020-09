Geen vervolging voor agenten die ontsnapte tbs’er doodschoten

De agenten die op 1 maart van dit jaar een ontsnapte tbs’er doodschoten worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van vuurwapens door de betrokken agenten gerechtvaardigd was.

Het slachtoffer was met een andere tbs’er ontsnapt uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden in Zuid-Holland. Nadat ze een medewerker hadden bedreigd met een mes en een vuurwapen vluchtten ze in een aangehouden taxibusje. Na een achtervolging over de A15 wist de politie het duo in het Gelderse Kesteren te stoppen, waarna de tbs’ers wegrenden. Daarbij schoten ze op de agenten. Toen die terugschoten, werd een van de twee tbs’ers dodelijk getroffen. Uit onderzoek bleek later dat het slachtoffer een wapen met knalpatronen had en geen echt vuurwapen.

‘Hectisch en levensbedreigend’

Aangezien de agenten hun dienstwapen gebruikten, heeft de rijksrecherche een onderzoek ingesteld. Zij heeft volgens de verklaring van het OM geconcludeerd dat de situatie tijdens het vuurgevecht „zeer hectisch en levensbedreigend was voor de agenten”. Daarom was het volgens de onderzoekers voor de politie „niet mogelijk om naar een ander middel dan hun vuurwapen te grijpen om de ontsnapte tbs’er te stoppen”.

Het is onduidelijk hoe de mannen, die op een speciale afdeling voor „extreem vlucht- en beheersgevaarlijke” patiënten verbleven, aan de wapens kwamen. Na het vluchtincident werden de veiligheidsmaatregelen in kliniek De Kijvelanden aangescherpt. Tbs’ers mochten geen bezoek meer ontvangen en hun afdeling niet meer verlaten.