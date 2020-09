Hartkwaal in de familie: soms is het beter om het niet te weten

Misschien moeten we de struisvogel tot nationale vogel benoemen, dacht ik toen het NOS Journaal maandag opende met de mededeling dat 90 procent van de Nederlanders met klachten die op corona kunnen wijzen, gewoon boodschappen gaat doen. Kennelijk heerst de overtuiging dat het allemaal goed komt met het virus zolang de anderen zich netjes aan de regels houden. Maar ja, de anderen zijn dus maar met tien procent.

De struisvogel stapte later ook voorbij in Aan het hart, de documentaire over families waarin het PLN-gen voorkomt, dat ernstige hartklachten kan veroorzaken. Dat gen lijkt verwant aan het minder bekende LM-gen (het leuke-mensen-gen), want regisseur Mirjam Bartelsman heeft een paar prachtexemplaren opgesnord. We horen een zekere Tiny vertellen hoe zij en haar zussen zich ‘vrolijk en fluitend’ lieten testen in het AMC in Amsterdam. „We hebben er een dagje uit van gemaakt.” De broers gingen apart. „Die hadden geen zin in die giechelmeiden.”

Monter vertelt Tiny’s zus Riet dat ze niet alleen drager van het gen bleek, maar dat een verdikte hartspier haar ook al parten speelde. Ze kreeg een ICD-kastje geïmplanteerd dat haar hart een schok geeft als het ritme stokt. „Ik stond precies hier in de kamer. Viel ik ineens neer.” Haar man Ruud schrok zich een ongeluk, vreesde een hersenbloeding en vroeg Riet hoe oud ze was. „Dat wist ze, op een jaar na, maar dat heb ik haar maar geschonken.”

Doodsangst

Achter dat grapje van Ruud gaat veel angst schuil, zo blijkt. Want in de loop der jaren heeft Riet al zes keer een ingreep van het kastje in haar borst gehad. Beeldend vertelt haar zus over een episode met een theepot „De zesde keer is net zo erg als de eerste”, legt Ruud uit. Hij denkt elke keer dat het afgelopen is. Daarna maakt hij met een glimlach en een zacht handgebaar duidelijk dat hij graag wil dat de camera nu even wordt uitgezet.

Zo slingert Aan het hart door verschillende families en hun dilemma’s. We zien hoe mensen per telefoon goed of juist slecht nieuws krijgen, horen hoe mensen zich illusies maakten op basis van kleine dingen: „Kind, ik dacht dat je het vast niet had, zo goed als je traploopt.” Voor het kind van een drager is de kans op het gen vijftig procent, maar niet iedereen is benieuwd naar de eigen genen. Een man vreest ‘van alles’ niet meer te mogen doen van de dokter, een zzp’er is bang dat hij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kan krijgen.

Weten blijkt niet in alle gevallen beter dan niet weten: een relatief jonge drager van het gen heeft ook een ICD gekregen, maar daar lijken zich nu bloedklonters te vormen die wellicht veel gevaarlijker blijken dan de verdikte hartspier die het gen kan veroorzaken.

Er zijn ook angstaanjagende verhalen. Een man vertelt tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd van zijn zoontje („Sorry ik moet ook even naar het spel kijken”) hoe hij op datzelfde veld moest worden gereanimeerd. Een vrouw legt uit dat haar zus ondanks een ICD op haar 35ste stierf – het apparaat slaat niet altijd aan. Aan het hart is een mooie verkenning van menselijke illusies, die zich even makkelijk uiten in het verlangen naar duidelijkheid als in de wens iets niet te hoeven weten.

Aan het eind van de film zien we ineens de dochter van Riet in het donker op de pont over het IJ in Amsterdam staan. Dan weten we al hoe laat het is. Het kastje was tot het laatst blijven werken, legt Ruud later uit. „Maar haar hart was al zodanig zwak dat ze niet normaal meer verder kon leven.” Riet werd zeventig.

