Een van de schaarse Amerikaanse films in Venetië: Cassius Clay in één kamer met Malcolm X

‘Stephanie, zet je microfoon uit!” Er gaat iets mis bij de Zoom-persconferentie van de film One Night in Miami: een meisje brabbelt erdoorheen. „Zet je microfoon uit, Stef”, herhaalt de stem nu dwingend. Stef peinst er niet over. Menu’s klappen open, cursors scrollen – en weg is Stef. „Het nieuwe normaal, mensen”, zegt scenarist Kemp Powers.

One Night in Miami is een van de weinige Amerikaanse titels op de 77ste pandemie-editie van het Venetiaanse filmfestival. Een bewerking van Powers’ toneelstuk over de nacht in februari 1964 dat bokser Cassius Clay de wereldtitel won van sloper Sonny Liston. ‘The Greatest’ vierde dat met drie vrienden in een hotelkamer: zijn spirituele mentor Malcolm X, soul-ster Sam Cooke en American football-legende Jim Brown. Alleen Malcolm X wist dat Cassius Clay op het punt stond tot de Nation of Islam toe te treden – eerst als Cassius X, dan als Muhammad Ali.

Kemp Powers – een rijzende ster in Hollywood, coregisseur van de komende Pixarfilm Soul: „Man! Toen ik over die avond hoorde, was ik verbluft. Vier absolute rolmodellen, de Black Avengers, in één kamer! Ik werkte lang aan een boek over hun vriendschap, maar het werd een toneelstuk.”

Een meesterlijk toneelstuk, met dialogen en confrontaties die je op het puntje van je stoel houden. De vier zijn het eens over het doel: black pride, black power. Niet over de methoden. Het racistische systeem de oorlog verklaren of het naar je hand zetten?

Sam Cooke – en in mindere mate Jim Brown – gaat voor dat laatste. „Ik wil geen stuk van de taart, ik wil het recept”, roept Cooke. Het is prima dat Engelse bleekscheten een nummer-1-hit scoren met ‘It’s All Over Now’ van zijn protegé Bobby Womack, die er met The Valentinos mee tot nummer 94 kwam. Womack krijgt als songwriter wel de meeste royalty’s; The Rolling Stones werken voor hem. Prediker Malcolm X – en in mindere mate Muhammed Ali – is uit op confrontatie. Hij verwijt Cooke dat Bob Dylan meer voor de zwarte zaak doet dan hij. Het knettert tussen die twee – maar in een kippenvel-flashback zien we hoe Sam Cooke een zaal én Malcolm X vloert met een unplugged uitvoering van ‘Chain Gang’. En begrijp je waarom hij zo vurig hoopt op meer engagement van hem.

Een geweldig toneelstuk verfilmen lijkt simpel, maar regisseur Regina King voegt er veel aan toe. King ging er in maart vanuit dat de film naar 2021 werd doorgeschoven, tot de moord op George Floyd en de heropleving van Black Lives Matter. „Toen wisten we: dit moet nu. Deze conversaties van 60 jaar geleden zijn zo relevant nu.”

Als een Guardian-journalist een obligate vraag stelt over hoe belangrijk het is dat een zwarte, vrouwelijke regisseur in Venetië meedoet, breekt schrijver Kemp Powers in. „Dat is het exact. Het is een cliché dat een gekleurd persoon in een interview zegt: ik wil zo graag gezien worden als een schrijver, een regisseur. Niet als een zwarte schrijver of zwarte regisseur. Maar dat ben je of je wilt of niet; je vertegenwoordigt je mensen. En zo lang dat zo is blijven die oude vragen over methoden relevant.”