‘Economische groei volgend jaar 3,5 procent’

De economie groeit volgend jaar met 3,5 procent, na een krimp van 5 procent dit jaar vanwege de coronacrisis. Dat schrijft RTL Nieuws dinsdag op basis van uitgelekte stukken. Deze zijn onderdeel van de economische prognose die tijdens Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Dit percentage ligt hoger dan de 3 procent waar het Centraal Planbureau (CPB) eerder in de conceptversie van de jaarlijkse economische prognose op uitkwam.

De koopkracht stijgt naar verwachting met 0,8 procent. Vooral werkenden gaan er op vooruit: hun koopkracht stijgt met 1,2 procent. Bij mensen met een uitkering ligt dit percentage op 0,5 procent en voor gepensioneerden op 0,4 procent.

De werkloosheid komt volgend jaar naar verwachting uit op 5,9 procent. Dat is een betere prognose dan de 6,5 procent die het CPB in augustus becijferde. Dit komt omdat bij eerdere berekeningen het derde coronasteunpakket nog niet was meegewogen. Het kabinet is er vanuit gegaan dat het land niet opnieuw in lockdown hoeft, schrijft RTL.

De directeur van het CPB noemde de coronacrisis vorige maand een „ongekend harde klap” voor de Nederlandse economie. Maar hij verwachtte dat bij het uitblijven van een tweede golf de economie zich volgend jaar weer licht zou kunnen herstellen.