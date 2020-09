China zet Australische media in als pion, betrekkingen verder verkild

De toch al kille betrekkingen tussen Australië en China zijn tot een nieuw dieptepunt gedaald na het turbulente vertrek van de laatste twee correspondenten van Australische media uit China. Intussen houdt China een derde journalist, die een dubbele Chinese en Australische nationaliteit heeft, vast. Ze wordt verdacht van „misdadige activiteit die de Chinese nationale veiligheid in gevaar bracht”.

De twee correspondenten konden pas vertrekken nadat ze een goed heenkomen hadden gezocht op de Australische ambassade in Beijing en het consulaat in Shanghai. Van daaruit werd er enkele dagen onderhandeld over de voorwaarden waaronder ze konden vertrekken. De Australische regering onderhandelde mee.

Uiteindelijk mochten de journalisten weg na een kort verhoor door Chinese functionarissen in aanwezigheid van Australische diplomaten. Daarbij ging het vooral over de van ‘misdadige activiteit’ beschuldigde Chinees-Australische journalist, Cheng Lei. Cheng, die een business-programma presenteerde op een Engelstalige Chinese staatszender, werd eind augustus al aangehouden.

‘Normale toepassing van de wet’

Een Chinese woordvoerder noemde de handelwijze van zijn regering dinsdag „een normale toepassing van de wet”. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne daarentegen noemde de ontwikkeling „zeer teleurstellend”.

De correspondent van de Australische omroep ABC, Bill Birtles, zou op advies van de Australische autoriteiten eigenlijk vorige week donderdag al vertrekken. Bij een afscheidsborrel in zijn appartement woensdagavond verscheen er echter een ploeg politiemensen die hem omringde en vertelde dat hij niet weg mocht en de volgende dag zou worden ondervraagd. Daarop vluchtte Birtles naar de Australische ambassade. „Het voelde erg politiek. Het voelde heel erg als een diplomatiek touwtrekken in de bredere relatie van Australië en China”, zei Birtles dinsdag bij ABC.

Iets soortgelijks overkwam Birtles’ collega Mike Smith van de Australian Financial Review in Shanghai. Om half een ’s nachts werd hij plotseling wakker door gebonk op zijn deur. Toen hij opendeed, traden zeven agenten binnen, die een spotlight op hem zetten en hem al filmend vertelden dat hij wegens een onderzoek naar een nationale veiligheidskwestie de volgende dag zou worden ondervraagd. „Het was intimiderend en ik werd behoorlijk bang”, zei Smith dinsdag.

Australië waarschuwde zijn burgers eerder al dat ze in China onverhoeds zouden kunnen worden opgepakt in verband met de recente spanningen tussen beide landen.

Decennialang werd de relatie tussen Australië en China steeds hechter, vooral economisch. Al jaren is China de grootste handelspartner van Australië. Tegelijk groeide het ongemak in Australië over de toenemende Chinese invloed in het land.

Tot verontwaardiging van China steunde Australië dit voorjaar een verzoek om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus in China. Eerder was er in Australië ophef ontstaan over de manier waarop China steels aan invloed poogt te winnen in onder meer het Australische onderwijs en het bedrijfsleven.

China kondigde vervolgens beperkingen af op de invoer uit Australië van rundvlees en gerst. De Australiërs besloten op hun beurt meer uit te geven aan defensie, waarbij ze lieten blijken dat ze zich zo nodig tegen de Chinezen wilden kunnen verdedigen.

Geen contact met de buitenwereld

De Chinezen pakten ook Australische journalisten aan, die ze kennelijk slechts als pionnen beschouwen in het conflict. Feng Chongyi, die doceert aan een technische universiteit in Sydney en zelf in 2017 een week vastzat in China, noemde tegenover ABC de beschuldiging jegens Cheng Lei „ernstig”. Dit betekent dat ze een half jaar kan worden vastgehouden zonder contact met de buitenwereld. Maar ‘nationale veiligheid’ is ook een rekbaar begrip. „Dat betekent dat ze nog niet hebben besloten in welke richting ze willen gaan”, zei hij.

Begin deze week nog kregen vertegenwoordigers van vier Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal en CNN, te horen dat hun perskaart niet zou worden verlengd. De Club van Buitenlandse Correspondenten in China meldde dat Beijing dit jaar al zeventien correspondenten het land uit heeft gezet, een record.