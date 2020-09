Bennett wint zijn eerste Touretappe, Roglic behoudt gele trui

Sam Bennett heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Ier kwam als eerste over de streep in Île de Ré na Caleb Ewan en Peter Sagan in een sprint te hebben geklopt. Het is de eerste etappezege in een Tour voor de renner van Deceuninck–Quick-Step.

De gele trui blijft voorlopig nog over de schouders van Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Hij heeft een voorsprong van 21 seconden op de Colombiaan Egan Bernal. Guillaume Martin kwam tijdens de etappe op dinsdag ten val maar blijft derde in het algemeen klassement. De groene trui gaat dankzij de etappewinst naar Sam Bennett.

Christian Prudhomme, de directeur van de Tour, was de grote afwezige op dinsdag. Hij testte op de rustdag op maandag positief voor het coronavirus en moest de Tour verlaten. Op woensdag staat er, net als op dinsdag, een vlakke rit op het programma als het peloton van Châtelaillon-Plage naar Poitiers rijdt.