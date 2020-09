Bennett wel, Bol weer niet

Geen van de 165 renners die dinsdagmiddag op Île d’Oléron aan de start van de tiende etappe stonden, testte de afgelopen twee dagen positief op het coronavirus. En dus ging het complete peloton op weg voor een rit over bijna 170 kilometer naar het noordelijker gelegen Île de Ré – het was de eerste keer dat de Tour de France twee eilanden aandeed op één dag.

Toch ontbraken dinsdag aan de Atlantische kust mensen in de zogeheten ‘Tour-bubbel’: bij vier begeleiders – van vier verschillende ploegen – en een algemene servicemedewerker was het virus aangetroffen. Ook Christian Prudhomme ontbrak op het appèl; de baas van de Tour de France is na een positieve uitslag meteen een week in quarantaine gegaan.

Prudhomme, die volgens de organisatie deze Tour niet in contact zou zijn geweest met de renners, had zaterdag in de Pyreneeën de Franse premier Jean Castex als gast in zijn auto. Hoewel beiden een mondkapje droegen en volgens een woordvoerder van de premier „de regels omtrent sociale afstand” zouden hebben nageleefd, zal Castex zich voor de zekerheid toch laten testen.

Spannende week

Voor de vier teams waarvan een staflid positief testte, wordt het een spannende week: een tweede positieve test op de volgende rustdag, komende maandag na etappe 15, betekent onherroepelijk einde Tour voor de complete ploeg. In de gevarenzone zit onder meer Ineos, de ploeg van de Colombiaan Egan Bernal, winnaar in 2019.

De Belgische ploeg Deceuninck-Quick-Step kwam dinsdag met de schrik vrij. Een medewerker moest kort voor de start van de etappe een nieuwe coronatest ondergaan omdat met de eerder afgenomen test een fout was gemaakt in het laboratorium. De tweede test gaf, in tegenstelling tot de eerste, een negatieve uitslag.

Verlost van de coronastress vertrok om half twee het peloton richting Île de Ré. Met Primoz Roglic voor het eerst in de gele trui; de Sloveen heeft nu in alle drie de grote rondes de leiderstrui om zijn schouders gehad

Vooraf werd rekening gehouden met flinke zijwind, die het peloton in stukken zou kunnen breken zoals vorige week vrijdag gebeurde in de zevende etappe. Om tijdverlies te voorkomen, verdrongen de ploegen van de klassementsrenners elkaar om een plekje voor in de groep, met veel nervositeit tot gevolg.

Valpartijen

Na anderhalf uur was er in het midden van het peloton een valpartij, waarbij onder anderen de Nederlanders Robert Gesink en Cees Bol betrokken waren, zonder fysieke gevolgen. En op zestig kilometer van de streep viel ook Tadej Pogacar, de 21-jarige Sloveen die zevende staat in het algemeen klassement, op 44 tellen van zijn landgenoot Roglic. Ook Pogacar liep verder geen averij op.

Zoals vaker gememoreerd, zijn er deze Tour voor sprinters weinig kansen op een ritzege. De vlakke tiende etappe stond bij de snelste renners van het peloton dan ook rood omcirkeld in het routeboek.

Bol was, na een tweede en derde plaats, klaar voor een overwinning. „Ik merk gewoon dat ik een stuk verder ben dan vorig jaar. Ik herstel beter”, zei hij voor de start tegen persbureau ANP. Maar de 25-jarige renner van Sunweb speelde niet meer dan een bijrol. In de massasprint was de Ier Sam Bennett de snelste, voor de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan. Bol werd achtste.