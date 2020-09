Ballonvaarder moet 65.000 euro betalen voor dode papegaaien

Een ballonvaarder uit het Noord-Brabantse Schijndel moet bijna 65.000 euro betalen aan een familie uit Zundert, omdat hij in 2017 te laag langs hun huis voer tijdens een wedstrijd. Dat blijkt uit een vonnis dat de rechtbank van Noord-Brabant dinsdag publiceerde. De luchtballon maakte zoveel lawaai en joeg de drie zeldzame papegaaien van de familie zoveel schrik aan dat het ze fataal werd.

In 2018 besloot de rechter in een tussenvonnis al dat de papegaaien overleden van de schrik. Om vast te kunnen stellen dat dit viel te wijten aan deze ballonvaarder, was verder onderzoek nodig. Tijdens de wedstrijd vlogen meerdere deelnemers langs het huis waar de papegaaien verbleven, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Inmiddels is gebleken dat deze ballonvaarder een stuk lager vloog dan de andere deelnemers. Zodoende kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor hun overlijden.

Twee van de papegaaien waren bedreigde hyacintara’s ter waarde van in totaal 40.000 euro. De derde papegaai was een geelnekamazonepop ter waarde van 1.250 euro. Doordat de papegaaien geen jongen meer kunnen voortbrengen, loopt de familie bovendien 13.900 euro mis, zo oordeelde de rechter. Boven op deze bedragen draait de ballonvaarder op voor bijna 10.000 euro aan juridische kosten.