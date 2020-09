Australische media halen journalisten terug uit China

De Australische overheid heeft geholpen bij het terughalen van twee Australische journalisten uit China, nadat het vermoeden was ontstaan dat zij vastgezet zouden worden. Dat meldt het Australische ABC News dinsdag.

Bill Birtles van ABC News en Mike Smith van de Australian Financial Review (AFR) hielden zich beiden al enkele dagen schuil in respectievelijk de Australische ambassade in Beijing en het consulaat in Shanghai.

ABC News beschrijft dat Birtles vorige week door diplomaten werd aangeraden uit het land te vertrekken. Birtles kocht een vliegticket, waarna zijn afscheidsfeest werd onderbroken toen zeven Chinese agenten voor zijn deur stonden. Die vertelden hem dat hij het land niet mocht verlaten en de volgende dag verhoord zou worden vanwege een zaak van „nationale veiligheid”.

Australische diplomaten hebben in overleg met de Chinese overheid Birtles via een vroegere vlucht uit het land kunnen halen. Ook journalist Smith van AFR hebben zij geholpen te vertrekken, nadat deze maandag werd verhoord door Chinese functionarissen.

Cheng Lei

Het terughalen van de journalisten volgt op de arrestatie van Australische tv-presentatrice Cheng Lei eind augustus. Zij kan tot zes maanden vastgehouden worden zonder tussenkomst van advocaten. Volgens Reuters wilde China de twee teruggehaalde Australische journalisten ondervragen in verband met de zaak van Cheng Lei.

Met het vertrek van Birtles en Smith zijn er geen geaccrediteerde Australische journalisten meer actief in China. Volgens ABC News is dit sinds midden jaren zeventig niet meer voorgekomen.

