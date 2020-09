‘Amsterdamse middelbare scholier krijgt voorrang’

Ze heeft meteen een e-mail naar het stadsbestuur gestuurd toen ze ervan hoorde. Want dit plan betekent je reinste „postcodediscriminatie”. zegt Lidewij de Ridder. „Je krijgt eerste- en tweederangsleerlingen. Waarom zou je zulke kansenongelijkheid willen creëren?”

De Ridder woont in Broek in Waterland, onder de rook van Amsterdam, en heeft vier kinderen. Drie van hen gaan naar de middelbare school in Amsterdam. Haar jongste zoon Kasper (11) gaat volgend jaar ook die kant uit, althans, dat dacht ze tot twee weken geleden. Want plots hangt er een donkere wolk boven Kaspers schoolkeuze en die van vrijwel alle andere achtstegroepers in Broek in Waterland.

Ouders, bestuurders en schoolleiders in de regio rond Amsterdam maken zich zorgen over een nieuw plan voor het plaatsingsbeleid op middelbare scholen. Volgens een van de twee scenario’s die op tafel ligt, zouden de ongeveer duizend leerlingen uit omringende gemeenten vanaf volgend jaar achteraan moeten sluiten bij de jaarlijkse loting.

Vooral voor dorpen en stadjes als Broek in Waterland, Landsmeer en Abcoude, die volledig op Amsterdam gericht zijn en waar geen voortgezet onderwijs is, kan een voorkeursbeleid voor Amsterdamse postcodes enorme consequenties hebben. Hun achtstegroepers maken dan veel minder kans om terecht te komen op de school van hun keuze. Ze zullen moeten uitwijken naar minder gewilde scholen in Amsterdam die vaak verder weg liggen, zo vrezen ze, of zelfs naar andere gemeenten.

Talloze ouders schreven de afgelopen dagen ongeruste e-mails aan het Amsterdamse stadsbestuur en Osvo, de koepel van middelbare scholen. Een online petitie was dinsdagavond bijna zestienhonderd keer ondertekend. Wethouders uit Oostzaan, Landsmeer en Waterland hebben een brandbrief gestuurd aan het Amsterdamse stadsbestuur. „Ouders en directies van onze scholen vrezen terecht dat hun kinderen achtergesteld worden”, schrijven ze, „terwijl zij net als Amsterdamse kinderen aangewezen zijn op de scholen in Amsterdam.”

Populaire scholen

De plaatsing op de 62 Amsterdamse middelbare scholen zorgt al jaren voor trammelant, omdat het aanbod niet aansluit op de vraag. Getalsmatig is er geen sprake van krapte: ieder jaar zijn er tienduizend plekken beschikbaar voor zo’n achtduizend kinderen die de basisschool verlaten. Alleen: de zes à zeven populaire scholen, vrijwel allemaal lycea met havo-vwo in Amsterdam-Zuid, kunnen structureel niet voldoen aan de vraag. Minder populaire scholen hebben juist plekken over.

Sinds vijf jaar organiseert Osvo daarom jaarlijks een loting. Leerlingen moeten een lijst van twaalf scholen aanleveren, op volgorde van voorkeur. Een algoritme bepaalt vervolgens op welke school ze terecht komen. Op zich is de kans groot dat de leerling op een school uit zijn top-5 belandt (afgelopen jaar: 95 procent), maar onvermijdelijk zijn er een paar honderd pechvogels, wat ieder jaar leidt tot rechtszaken. Ook dit voorjaar was er weer veel tumult.

Osvo wil dit schooljaar daarom overstappen op een nieuw lotingssysteem. „Er kwamen te veel kinderen terecht op plek negen tot en met twaalf van hun voorkeurslijst”, zo laat voorzitter en oud-wethouder Rob Oudkerk (PvdA) per sms weten vanaf zijn vakantieadres. „Wij willen proberen die voor kinderen soms lastige resultaten terug te dringen.”

Een van de twee nieuwe procedures die Osvo heeft bedacht gaat uit van het principe ‘eigen jeugd eerst’. Grote buurgemeentes zoals Amstelveen hanteren op dit moment al zo’n voorkeursbeleid en zullen de nieuwe Amsterdamse regels, als die er komen, niet zo erg voelen. Maar achtstegroepers uit de kleine omliggende plaatsen zullen soms moeten uitwijken naar andere plaatsen, die een veel minder breed onderwijsaanbod hebben.

Onrechtvaardig, vinden ouders. „Waarom zouden kinderen die ver weg wonen minder recht hebben op een school?” zegt Lot van Berckelaer, wier jongste dochter Pippa (11) volgend jaar naar school in Amsterdam hoopt te gaan, net als haar twee oudere zussen. Van Berckelaer woont met haar gezin in Abcoude, waar jaarlijks ruim honderd achtstegroepers naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan. „Een school in Amsterdam-West of Noord is echt te ver. Als Pippa niet wordt ingeloot in Oost of Zuid, zal ze dus naar Weesp of Mijdrecht moeten, maar de bereikbaarheid van die plaatsen laat te wensen over. Of naar Breukelen, maar dat ligt in een andere schoolregio, dus dan komen de vakanties niet overeen.”

Ouders en politici voelen zich overvallen door de plannen van Osvo. Er is geen overleg geweest, zeggen ze: tweeënhalve week geleden lanceerde de scholenkoepel plots de plannen, komende maandag al maken de Amsterdamse schoolbesturen een keuze uit de twee nieuwe lotingssystemen. Bij het tweede systeem kan een leerlingen zich bij een of meerdere scholen aanmelden. Als je wordt uitgeloot, krijg je in een tweede ronde via een algoritme een plek op een school waar nog wel ruimte is.

Geen besluit genomen

Rob Oudkerk zegt per sms dat Osvo „niet over een nacht ijs” is gegaan. „Wij hebben alle jaren die achter ons liggen en ook dit jaar met iedereen die iets met deze materie te maken heeft zeer veel overleg gevoerd.” Volgens Oudkerk zijn de twee scenario’s nog steeds in ontwikkeling. „Er is nog geen enkele beslissing genomen.”

Amsterdamse politici zijn niet bepaald gelukkig met de nieuwe lotingsplannen. De grootste coalitiepartij GroenLinks verwerpt het ‘eigen jeugd eerst’-principe, zegt raadslid Tirza de Fockert. „Als het gaat om kansengelijkheid, moet je buiten je eigen stadsgrenzen kijken. Wat voor signaal geef je af als je zegt: je mag best vanuit Landsmeer komen, maar alleen naar de scholen waar Amsterdamse kinderen liever niet heen willen?”

Toch kunnen raad of stadsbestuur weinig ondernemen: scholen mogen zelf beslissen over de loting. „Ik begrijp de onrust heel goed”, zegt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA). „Maar als wethouder ga ik er echt niet over.”