Ook de Tunesische regisseur Mehdi Barsaoui (1984) ging de straat op tijdens de Arabische lente. Politieke ontwikkelingen in zijn thuisland en buurland Libië het afgelopen decennium hebben een cruciale rol gespeeld in zijn debuut Un Fils. De film speelt rond september 2011. Maar een expliciet politieke film maken wilde hij niet. Barsaoui: „Wat mij interesseert zijn de gevolgen van politieke en sociale omwentelingen, de verregaande consequenties voor een familie. Dat is een universeler verhaal.”

Un Fils opent met het Tunesische koppel Fares en Meriem die vieren dat zij een nieuwe prestigieuze baan heeft. Ze drinken bier met vrienden en lachen om de islamisten in hun land. Als ze niet veel later naar het zuiden van het land rijden, belanden ze in een hinderlaag van moslimextremisten. Hun zoontje Aziz raakt levensgevaarlijk gewond. Plots worden ze geconfronteerd met aspecten van hun thuisland die ze daarvoor konden negeren. „Fares en Meriem komen uit een geprivilegieerde groep: ze zijn knap, hoger opgeleid, hebben geweldig werk. Ze zien een deel van de realiteit niet meer”, legt Barsaoui uit. „Dat is geen bewuste keuze, maar als je geld hebt, bouw je een beschermende barrière op.” Hij laat zijn hoofdpersonen in eerste instantie zien in een soort cocon, legt hij uit, plekken waar de buitenwereld niet doordringt. Als de ruit van hun SUV wordt kapotgeschoten, barst die cocon.

Un Fils focust onder meer op wat het is om vader te zijn in Tunesië. Fares worstelt met het feit dat hij door omstandigheden niet kan doen wat hij als zijn taak ziet als vader. Zelf werd Barsaoui niet opgevoed door zijn biologische vader. „Je stelt jezelf dan vragen: wat houdt dat in, vader zijn, waarom was mijn vader er niet? Of je het nu wilt of niet, er zitten autobiografische elementen in je werk.”

Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke redenen dat het onderwerp hem interesseert, legt de regisseur uit. „In Tunesië wordt vaderschap vaak gereduceerd tot een bloedband of naam op een geboortecertificaat. Vaak zijn het de vrouwen die kinderen opvoeden, liefde geven, het geld besteden. Die hechte band tussen moeder en kind bestaat in Tunesië meestal niet automatisch met de vader.” De regisseur, die zelf nog geen vader is, voelde een verlangen om te praten over wat vaderschap inhoudt. „Mogelijk is het omdat we in Tunesië een soort ‘vadermoord’ hebben gepleegd, door president Ben Ali af te zetten. Hij was aan de macht van 1989 tot 2011, voor mij was hij mijn gehele kindertijd een soort vaderfiguur.”

Lees hier de recensie van ‘Un fils’

Fares lijkt in eerste instantie niet de afstandelijke vader die Barsaoui schetst, we zien hem lachen en zingen met Aziz. Maar door de extreme situatie worden traditionele denkbeelden ook bij dit moderne koppel zichtbaar, bijvoorbeeld over overspel. Barsaoui: „In Tunesië worden overspelige vrouwen zeer negatief bejegend. Tijdens het schrijven van het scenario bedacht ik dat ik het ook wilde hebben over waarom we het als maatschappij van een man accepteren dat hij overspel pleegt en van een vrouw niet.”

Een plotmotor in Un fils is de zoektocht naar een geschikte leverdonor voor Aziz. Een arts legt in de film uit dat orgaandonatie niet in de cultuur van het land zit. „Orgaandonatie is niet verboden, je kan in je identiteitskaart laten registreren dat je donor wilt zijn”, zegt Barsaoui. „Ik vermoed dat het probleem is dat men moeite heeft met het loslaten van een geliefde die overleden is. Wij zijn een mediterraan land waar verdriet en geluk extreem worden beleefd en we hebben het misschien lastig met het accepteren van de directheid van de dood.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven