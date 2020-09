Advocaten vrezen voor leven Rwandese oud-hotelmanager

Paul Rusesabagina, een Rwandees die in 1994 meer dan 1.200 Tutsi’s redde door ze onder te brengen in zijn hotel, wordt mogelijk gemarteld. Zijn advocaten zien een „direct gevaar” voor zijn leven en hebben een klacht ingediend bij het antifolteringscomité van de Verenigde Naties, aldus persbureau AP.

Rusesabagina, over wie de film Hotel Rwanda (2004) is gemaakt, werd vorige week in Rwanda opgepakt en heeft sindsdien geen contact met zijn advocaten of familie gehad. Rusesabagina’s advocaten verzoeken de VN onmiddellijk te onderzoeken of de 66-jarige Rwandees nog leeft.

De oud-hotelmanager, die zowel Belgische als Amerikaanse papieren heeft, verdween vorige week uit Dubai. Onduidelijk is hoe hij in Rwanda terecht is gekomen. Volgens zijn familie zou Rusesabagina nooit bewust naar het Afrikaanse land terugkeren dat hij in 1996 verliet. In Rwanda heeft hij veel vijanden omdat hij zich al lange tijd uitspreekt tegen de machthebbers aldaar.

Zondag hintte president Paul Kagame dat Rusesabagina is misleid en zelfstandig een vliegtuig naar Rwanda heeft genomen. „Het verliep vlekkeloos”, zei Kagame volgens AP op nationale televisie. „Hij heeft zichzelf gebracht - zelfs als hij dat misschien niet van plan was.”

Lees ook: Redder van Tutsi’s ‘terrorist’ genoemd

Hotel Rwanda

Volgens de Rwandese regering is de 66-jarige Rusesabagina een belangrijke spil in extremistische groepen, waaronder de Rwanda Movement for Democratic Change (MRCD). Die wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen in het Afrikaanse land. Rusesabagina wordt onder meer moord en terrorismefinanciering ten laste gelegd. Familieleden van Rusesabagina zeggen dat de beschuldigingen werden verzonnen om hem de mond te snoeren.

Rusesabagina - kind van een Hutu-vader en een Tutsi-moeder - kreeg meerdere Amerikaanse onderscheidingen omdat hij in 1994 ruim 1.200 Tutsi’s onderbracht in zijn hotel. Hierover werd de Hollywoodfilm Hotel Rwanda gemaakt. Bij de Rwandese genocide in 1994 kwamen in honderd dagen zeker 800.000 mensen om het leven.