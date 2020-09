Denk draagt Azarkan voor als lijsttrekker Denk

Farid Azarkan wordt voorgedragen als lijsttrekker van Denk voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, in maart 2021. Dat heeft de partij dinsdag bekendgemaakt. Zijn benoeming moet nog worden bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering, op zondag 26 september. Azarkan (48), die nu fractievoorzitter is in de Tweede Kamer, is de enige kandidaat die wordt voorgedragen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld die voldeden aan de door Denk opgestelde criteria.

Azarkan vervult sinds de vorige verkiezingen in 2017 een van de drie zetels van Denk in de Tweede Kamer. Hij werd in april fractievoorzitter, na ruzies tussen de partijoprichters Tunahan Kuzu, die om die reden zijn fractievoorzitterschap neerlegde, en Selcuk Öztürk, die uiteindelijk om die reden terugtrad als voorzitter van het partijbestuur.

In die hoogoplopende en openlijke ruzies werd Azarkan aanvankelijk nog geroyeerd door het partijbestuur, onder aanvoering van Öztürk. Azarkan bleef zitten en korte tijd later legden de drie Kamerleden hun ruzie bij. Daaruit volgde onder andere de belofte van Öztürk om zich bij de komende verkiezingen niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Tunahan Kuzu zei in het voorjaar ook dat hij na de verkiezingen niet zal terugkeren in de Tweede Kamer.

Tijdens de ledenvergadering eind deze maand draagt de partij ook een nieuw partijbestuur voor, bestaande uit Ejder Kose, Gokhan Coban en Fazli Kafa. Daarmee wordt het vertrek van Öztürk als voorzitter definitief bekrachtigd. In een interne nieuwsbrief maakte de partij bekend dat de ledenvergadering ditmaal een fysieke bijeenkomst zal zijn – en niet digitaal zoals de vorige ledenvergadering.