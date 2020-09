Veel vrees voor tweede golf, vertrouwen brokkelt af

De laatste weken laten meer mensen zich testen op het nieuwe coronavirus. Dat was al te zien bij de GGD’s, maar blijkt nu ook uit de zesde ronde van het vragenlijstonderzoek (gemeten tussen 19 en 23 augustus) van de Corona Gedragsunit van het RIVM. Liet in de vijfde ronde (tussen 8 en 12 juli) nog maar 18 procent van de mensen met klachten zich testen, nu is dat 32 procent.

Dit zou kunnen samenhangen met de berichtgeving over toenemende besmettingen en een mogelijke tweede golf: tijdens de vorige ronde was hier nog geen sprake van.

Zondag werden 925 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld. Dat is de hoogste toename in een dag sinds 19 april. Het RIVM komt dinsdag met een analyse van de nieuwe cijfers.

Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt dat 76 procent van de mensen een tweede golf (zeer) waarschijnlijk acht (in juli was dat 60 procent). Ook het aandeel mensen voor wie het virus (heel) dichtbij voelt groeide: van 26 procent in juli tot 43 procent nu.

Ondertussen is aan het gedrag weinig veranderd sinds de vorige meetronde. Hoewel 84 procent van de deelnemers vindt dat mensen met klachten moeten thuisblijven, blijkt uit het onderzoek dat mensen met klachten ongeveer evenveel naar buiten gaan als mensen zonder klachten. 90 procent van de mensen met klachten heeft in de afgelopen zeven dagen boodschappen gedaan, 64 procent heeft vrienden of familie bezocht en 43 procent is naar het werk gegaan.

Ook de andere gedragsregels zijn niet altijd gemakkelijk na te leven, blijkt (andermaal) uit het onderzoek. Bij het thuis bezoeken van vrienden of familie zegt bijvoorbeeld slechts 34 procent dat mensen „zelden of nooit” te dichtbij komen. Overigens is dit een iets hogere score dan in de vorige meting.

Daling vertrouwen

Opvallend is verder dat het vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid de coronacrisis aanpakt sinds de eerste meting (tussen 17 en 24 april) is afgenomen: had toen 75 procent vertrouwen in de aanpak, nu is dat nog maar 52 procent. Vooral sinds juli nam het vertrouwen af. Tegelijk blijft het geloof in de effectiviteit van de maatregelen groot: wat betreft de meeste regels gelooft 73 tot 92 procent van de mensen dat ze (heel) veel helpen. De uitzondering is het gebruik van mondkapjes: maar 43 procent gelooft in de werking daarvan.