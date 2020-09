Topman Binck biedt personeel excuses aan voor racistische opmerking

Vincent Germyns, de bestuursvoorzitter van BinckBank, heeft zaterdag excuses aangeboden aan het personeel van zijn bank voor een racistische opmerking die hij in 2016 heeft gemaakt. In een interne e-mail ingezien door NRC schrijft Germyns dat die opmerking „ongevoelig en onaanvaardbaar” was. De uitlatingen van de topman waren boven water gekomen dankzij onderzoek van NRC.

In de mail schrijft Germyns in het Engels dat hij diepe spijt heeft van de opmerking. „Ik bied mijn oprechte excuses aan voor beoordelingsfout meer dan vier jaar geleden en ik wil benadrukken dat ik oprecht geen kwaad jegens iemand in de zin had”, schrijft hij. Daarnaast benadrukt Germyns dat Binck een plek is waar diversiteit vooropstaat en waar geen enkele vorm van discriminatie wordt getoleerd.

Op 4 september publiceerde NRC een onderzoek over Germyns. Daaruit bleek dat er intern verwijten zijn over de autoritaire leiderschapsstijl van de topman. Ook bleek dat Germyns in 2016, tijdens een managersuitje in Denemarken, een racistische opmerking had gemaakt over zwarte vrouwen. De raad van commissarissen van het bedrijf werd eerder op de hoogte gebracht van het incident. In de mail die Germyns aan het personeel van de bank stuurde gaat hij niet in op de interne wrijving die is ontstaan over zijn manier van leidinggeven.