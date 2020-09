Tien jaar studeren en dan gefrustreerd raken

Je mag jezelf psychiater noemen na ruim tien jaar studeren – zes jaar geneeskunde en een specialisatie van 4,5 jaar. Je bent opgeleid om ingewikkelde ziektebeelden op biologisch, psychologisch én sociaal gebied te diagnosticeren, en als medisch leider ben je eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. Maar eenmaal aan het werk hoor je van de klinisch psycholoog: „Goh, wil jij deze patiënt even een pilletje voorschrijven? We hebben ’m al gediagnosticeerd met adhd.” En van de verpleegkundig specialist: „Wil jij deze patiënt even een handje geven, voor de facturatie?”

Het vak „in de volle breedte” uitoefenen, dat is wat psychiaters willen, zegt de 38-jarige Elnathan Prinsen, hoofd van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelf tien jaar psychiater in Deventer. „Maar daar moet je flink voor strijden en dat lukt niet, daar zit bij velen de frustratie.”

Prinsen reageert op een onderzoek dat collectief De Jonge Psychiater deze maandag publiceerde en waarvoor 816 psychiaters een vragenlijst invulden. Daaruit blijkt dat psychiaters trots zijn op hun vak en blij worden van contact met patiënten, maar ook dat één op de drie psychiaters overweegt met het vak te stoppen vanwege de manier waarop de zorg is georganiseerd. Ze vinden de geestelijke gezondheidszorg te complex en vinden dat ze onvoldoende inspraak hebben bij de behandeling.

Psychiaters, merkt Prinsen, die de enquête zelf ook heeft ingevuld, worden „alleen nog ingeschakeld voor werk dat anderen niet mogen doen”. Medicatie uitschrijven, crisiszorg inclusief slopende 24-uursdiensten. Taken die voorheen op het bord lagen van de psychiater, worden nu vervuld door ‘goedkopere’ arbeidskrachten, zoals een verpleegkundig specialist, de psychotherapeut, klinisch psycholoog of gz-psycholoog. De psychiater, heus voorstander van samenwerking, hoeft er in de praktijk vaak alleen maar een ‘klap’ op te geven om de declaratie aan de zorgverzekeraar in orde te maken. „Maar als de pleuris uitbreekt”, zegt Prinsen, „dan zijn we wel verantwoordelijk. Bij klachten moeten wij ons verantwoorden voor de tuchtrechter.”

De bemiddelaar

Het is één van de redenen dat een flink deel van de psychiaters de afgelopen jaren uit loondienst is getreden om zichzelf te verhuren als zzp’er. Eddo Spijkman, die met zijn bureau Intellect Transfer in banen bemiddelt tussen zorgspecialisten en werkgevers, vermoedt dat zeker een derde van de 3.500 psychiaters zich momenteel – deels – laat inhuren als zelfstandige. Tien jaar geleden, toen hij begon, was die groep veel kleiner.

Toegenomen schaarste speelt een rol, zegt Spijkman. „Er is momenteel veel vraag naar psychiaters en weinig aanbod.” Als gevolg kunnen interim-psychiaters meer vragen dan in loondienst. Gangbaar is zo’n 150 euro per uur - een flink deel gaat naar de belasting. Sommigen worden zzp’er om minder uren te hoeven werken. Maar voor de meesten, zegt hij, is „professionele vrijheid” het doorslaggevende argument. Ze lopen tegen problemen aan in hun organisatie: bureaucratie, gebrek aan zeggenschap, personeelstekort, en het lukt ze niet dat te veranderen. „Als zzp’er heb je die verantwoordelijkheid niet. En je kunt wel eisen stellen: als hier niets verandert, dan ben ik weg.”

Lees ook: Psychiaters zijn nu supersterren, wat zegt dat over deze tijd?

Elnathan Prinsen, zelf in loondienst, ziet dat collega’s hun vaste baan in de kliniek opgeven voor een plek „met meer regie”. Sommigen gaan deeltijd werken in de polikliniek om de strakke roosters met weekenddiensten te vermijden of beginnen een eigen praktijk waarin ze ook psychotherapie kunnen geven.

Prinsen begrijpt de keuze, maar ziet ook een negatieve spiraal: „Hoe meer psychiaters uit dienst gaan, hoe hoger de werkdruk voor de achterblijvers die dan óók weg willen.”

De directeur van de kliniek

„Als zzp-psychiaters twee jaar blijven is het lang”, zegt Melina Rakic, psychiater en lid van draad van bestuur van ggz-instelling Trajectum. De komst van interim-psychiaters heeft gevolgen op de werkvloer, merkt ze. „Het hele team weet: die gaan weer vertrekken, maar wanneer?” Het vinden van nieuwe mensen kost veel tijd en de uittocht van vaste medewerkers is niet goed voor de organisatie. „Je verliest continuïteit: goed functionerende verbanden tussen medewerkers worden doorgeknipt. Zonde, want daardoor kun je ook minder goed leren van incidenten.”

Alleen in loondienst kun je als psychiater écht invloed uitoefenen op een organisatie. Maar eerlijk, Rakic begrijpt de keuze voor interim wel. Psychiaters in loondienst hebben het razend druk. Die zien minstens acht patiënten op een dag, moeten erop toezien dat de hele afdeling de administratie bijhoudt en sturen een team aan van wisselende en onervaren verpleegkundigen en psychologen. „De psychiater wordt soms pas te laat ingeschakeld”, zegt Rakic, „en dan worden ze door patiënten en familie als verantwoordelijk geacht, waarna ze een klacht aan hun broek hebben”.

Reden voor de onervarenheid van verpleegkundigen en psychologen: „Die zijn vaak zélf zzp’er”.