Prominente oppositie-activist Maria Kolesnikova ‘ontvoerd’ in Minsk

De Wit-Russische oppositie-activist Maria Kolesnikova, is deze maandagochtend in Minsk „ontvoerd” door onbekende, gemaskerde mannen. Dat schrijft het onafhankelijke, Russischtalige nieuwsportaal Tut.by op basis van een ooggetuige.

De vrouw, wier achternaam niet bekend is gemaakt, verklaarde te hebben gezien hoe Kolesnikova door gemaskerde mannen in het centrum van Minsk van straat werd geplukt en in een busje gewerkt. Zij voegde eraan toe dat zij het gebeurde niet durfde te filmen, uit angst zelf meegenomen te worden.

Behalve Kolesnikova worden sinds deze maandag nog drie leden van de coördinatieraad vermist. Haar woordvoerder Anton Rodnenkov, die de ontvoering bevestigde, verdween zelf korte tijd later. Ook twee andere oppositieleden, Ivan Kravtsov and Maxim Bogretsov, zouden onvindbaar zijn. Eerder werden drie andere prominente leden van de raad gearresteerd.

De 38-jarige Kolesnikova, een voormalige muziekdocent, is een van de prominentste leden van de oppositie die zich nog in Wit-Rusland bevinden. Zij werkt samen met de naar Litouwen gevluchte presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja en met Veronika Tsepkalo, die het land inmiddels ook heeft verlaten. De vrouwen namen het heft in eigen handen nadat hun echtgenoten waren opgepakt – zoals de man van Tichanovski – of gevlucht – zoals die van Tespkalo.

Vorige maand richtten de drie vrouwen samen met enkele honderden oppositieleden de zogenoemde coördinatieraad op, met als doel een vreedzame machtsoverdracht te bewerkstelligen. In plaats van de dialoog aan te gaan, liet president Loekasjenko de afgelopen weken de ene na de andere oppositiepoliticus arresteren.

Lees ook: ‘Verslaan drie vrouwen Aleksandr Loekasjenko?’

Regering ontkent betrokkenheid

De Wit-Russische politie is een onderzoek begonnen naar de verdwijningen. Het OM en de veiligheidsdienst KGB ontkenden betrokkenheid bij de verdwijningen, zo meldde de Russische nieuwssite RIA Novosti en het Wit-Russische Mediazona. Via het Wit-Russische Euraio kwam maandag een filmpje naar buiten waarop het staartje van de ontvoering te zien zou zijn. In het filmpje komen Kolesnikova, noch haar vermeende ontvoerders in beeld.

Lees ook ‘Samengaan met Rusland is politieke zelfmoord voor Loekasjenko’

Verschillende Europese politici veroordeelden de gang van zaken in harde bewoordingen. EU-buitenlandchef Josep Borrel schreef op Twitter: „Willekeurige arrestaties en ontvoeringen op politiek gronden in Wit-Rusland, waaronder de brute actie van vanochtend tegen Andrej Yahorau, Irina Suchiy en Maria Kolesnikova, zijn onacceptabel. De autoriteiten moeten stoppen met het intimideren van burgers en met het schenden van hun eigen wetten en internationale verplichtingen”.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Linas Linkevicius, was nog scherper in zijn kritiek: „In plaats van met de mensen in Wit-Rusland te praten, probeert het vertrekkende leiderschap [hen] cynisch een voor een te elimineren. De ontvoering van M. Kolesnikova in het centrum van Minsk is een schande. Stalinistische NKVD-methoden worden toegepast in het Europa van de 21ste eeuw. Ze moet onmiddellijk worden vrijgelaten.”, aldus Linkevicius op Twitter.