Ik reageer via de website van de Engelse krant The Times op een artikel over The Lincoln Project, in 2019 opgericht door Republikeinen die niet willen dat president Trump wordt herkozen op 3 november maar liever de Democraat Biden als nieuwe president van de VS zien.

In mijn reactie ben ik positief over de oogmerken van deze groep en onderteken met mijn eigen naam.

Een dag later zie ik tot mijn verbazing dat een Amerikaan heeft gereageerd op mijn post met: „Maarten van Doremalen, zo’n naam kan onmogelijk echt zijn. Dit moet wel een Russisch of Chinees nepaccount zijn.”

