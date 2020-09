Mediahuis in gesprek over overname NDC Mediagroep

Het internationale mediabedrijf Mediahuis Groep praat met aandeelhouders FB Oranjewoud en JM Fonds over een overname van uitgeverij NDC Mediagroep. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

Met de overname wil Mediahuis Groep haar positie op zowel de Nederlandse markt versterken. Momenteel geeft het bedrijf in Nederland NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander uit. Bij een overname van NDC Mediagroep zouden daar verschillende, voornamelijk Noord-Nederlandse bladen bijkomen, zoals Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Mediahuis Groep – in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen de Belgische mediabedrijven Concentra en Corello – geeft titels uit in Nederland, België, Luxemburg en Ierland. In België geeft het bedrijf onder anderen Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en De Standaard uit. Sinds 2019 is het in Ierland uitgever van de Irish Independent.